邓达智 - 名厨美食撑博爱 | 智智乐GO

看图片，笔者手捧特级鳌鱼胶，与我身形比较，可想而知其形之巨；结合南非溏心干鲍衍生「南非吉品鳌胶皇」。笔者对鲍、参、翅当然有兴趣，然而特别钟情鲍肚（花胶）；试菜排练见巨胶如此，怎不振奋？



「名厨荟萃为博爱」传闻已久，以名厨美食主题，唤起社会各界有钱出钱、有力出力，支援元朗百年博爱医院将于2027年建成位于屯门蓝地的长者安老院。3月6号在中环镛记酒家走出古方粤菜第一步「怀旧粤菜当年情」；负责人礼哥甘琨礼鼎力支持，当夜所有收益全数捐赠博爱屯门蓝地的安老院，举行活动场地「龙凤宴会礼堂」、支援人员、制作珍馐百味⋯⋯等等费用，全数由镛记捐赠，善长仁翁购位所得，全数捐赠博爱院方。



笔者心仪花胶，对「南非吉品鳌胶皇」特别钟情，然而来自新加坡、杜拜、澳洲⋯⋯及本地顶级名厨参与，设计别出心裁菜式多样：



1. 镛楼兰亭叙五福（以王羲之对鹅情有独钟，主人家甘琨礼先生以善意爱心带出此情，由甘小姐Yvonne道出八十多年镛记飞天烧鹅五福缘由。）



2. 大良精致野鸡卷（许沛荣大师/林振国大师。）



3. 清风两袖龙穿凤（冯洪大师/陈锦钊大师。）



4. 塘西风月蛤蟆鲍（霍铭田大师/简捷明大师。）



5. 柴火巧手烟鹰鲳（麦志华大师/江肇祺大师。）



6. 响螺金腿炖鲜鸡（叶志光大师/陈太荣大师。）



7. 蟹粉热拌金钩翅（李煜霖大师/邵德龙大师。）



8. 南非吉鲍鳌胶皇（黄隆滔大师/李长豪大师。）



9. 游龙喜伴脆皮猪（郭锦文大师/李文星大师。）



10. 潮师傅糖醋煎面（许美德大师/三姐，萧秀香大师。）



11. 大冬瓜清凉燕窝（麦康大师/尹达刚大师。）



12. 昔日情怀四式点（95岁符星大师将展示其创制油笠笠猪油包/张日诚大师。）



上述名师名菜由陈伟强大师组合「义厨菜式配合名厨」，「义厨」统筹的大任则落在曾镜雄大师肩上。



3月6号之后，将于3月26号，于合和中心筵开120席，敬请留意。



邓达智