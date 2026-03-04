张诺 - 草芦、火龙与松鼠 | 任意行

走入薄扶林村，便如走入一部活生生的香港史。



村子藏在置富花园旁的小山坳里，蜿蜒的小路忽上忽下，两旁是简单叠砌的石屋，半空是错综交集的电线，像一张网，罩着这片城市边缘的聚落。我正低头看着脚下的石阶，忽然头顶一阵窸窣－－一只松鼠在电线上走过，蓬松的尾巴在夕阳中划出一道金黄。牠停下来，回头望我这个城市来客一眼，然后轻盈地跃走。



沿小路攀至最高处，是薄扶林村街坊会。门前摆着两个草扎的火龙头，禾草编织的龙首威严中带着古拙，龙须微微翘起，仿佛随时要腾空而起。这是百年传承的手艺。每年中秋，村民便以本地禾草扎成三十米长的火龙，在锣鼓声中穿街过巷，为社区祈福。我在龙头前伫立良久，下个中秋，必定约三五好友前来看舞火龙。这样的民间文化，多一个人参与，便多一分传承的希望。



再往山上走，在一片荒草丛中，赫然见一座石砌的圆筒建筑，状如谷仓。这是草芦，十九世纪牛奶公司牧场的遗迹。一八八六年，这间香港最早的牛奶公司在此落脚，从八十头乳牛开始，最盛时养至逾千五百头。山上遍植洋草，分干草、生草、腌咸草，养活了一代又一代的乳牛，也养活了喝着鲜奶长大的香港人。如今牧场早已消失，七层高的职员宿舍空置颓败，唯独这座草芦硕果仅存，石缝间长满青苔，中空的内部曾储满干草，如今只盛着百年的风。



看着这简朴的石构，忽然想起儿时餐桌上的那瓶鲜奶。原来我成长的记忆，竟与这座草芦遥遥相连。



张诺