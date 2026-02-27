黄诗诗 - 曼谷AQUA酒吧20周年派对 | 诗诗酒乐园

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄诗诗
15小時前
　　亚洲近年冒起很多得奖酒吧，泰国当然亦有不少超棒的得奖酒吧！多谢Anantara Siam Bangkok酒店邀请出席旗下AQUA Bangkok酒吧20周年派对。在曼谷能屹立20年还获奖无数，实在相当有实力！酒吧既是露天但同时亦有冷气，对住美丽的花园池景，相当特别！

　　为庆祝20周年，酒店全新推出鸡尾酒单「Quill the Duck & the Secret Garden Bar」，由酒吧经理Ryan Dela Vega向大家介绍，概念以鸭仔于秘密花园的体验，设计出8款特色鸡尾酒，而大部分的鸡尾酒都属于低酒精的，符合现在客户的口味，可以轻松享受杯中物。最估不到的是他们在派对中还设计了8个鸡尾酒场景给我们打卡及了解每杯鸡尾酒的特色，好有心思！我尤其喜欢Off the Duck's Back，以毡酒作基酒、加入秘鲁圣木及抹茶等，充满草本及土壤气息，跟秘密花园很接近。另外亦喜欢Pomelo's Embrace，以Rum酒作基酒，加入柚子、泰式沙律糖浆、青柠及椰子奶等，十分清新及地道。

　　酒店还安排了我们试旗下的The Spice Market泰国菜及Guilty南美菜。前者泰国菜十分地道及精致，我特别钟意蓝蟹泰式烘蛋，啖啖蟹肉鲜味，充满蛋香，回味无穷。后者南美菜，海鲜拼盘及烤牛拼盘都相当有水准，大满足！另外亦跟酒店去了游览湄南河的船河，中途还去了不同景点，包括参观不同庙宇、喝咖啡、于河边喂鱼及吃地道泰国菜。去了泰国这么多次，还是第一次坐小艇在湄南河游玩，相当特别。有机会去曼谷的话，记得去试一试这间得奖特色酒吧啊！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

