麦华章 - People make the place | 玫瑰人生

常言「People make the place」，愚见认为，此至理名言放诸旅游体验更如是，早阵子的一个月南美洲之旅，我与女友便深深体验到：景点名胜如何于添加人的因素后而变得更美、更有灵魂与内涵。



这趟南美游主轴是12天由巴西里约热内卢南下至阿根廷布宜诺斯艾利斯的邮轮之旅，原打算趁此行也去游览秘鲁「天空之城」马丘比丘，以及玻利维亚胜景「天空之镜」，惜此两名胜均位于高海拔山区，我因有心脏毛病，怕抵受不了高山反应，只好放弃，改去观赏气势磅礡澎湃的世界最宽瀑布群伊瓜苏大瀑布，造访阿根廷著名葡萄酒产区门多萨、充满古都情怀的智利首都圣地牙哥，以及色彩缤纷的临海山城瓦尔帕莱索（Valparaíso）。



因担心南美国家治安差，邮轮之旅以外的旅程，我们都委托旅行社度身设计，多得查小欣推介，我们觅得阿根廷信誉可靠兼服务妥当的旅行社Say Hueque，为我们在每地安排私家交通接送与导游。就是这旅行社派来的高质素导游，令我们行程倍添缤纷乐趣，例如带我们观赏伊瓜苏瀑布的阿根廷导游Francisco，虽不久前因火灾家园尽毁，仍非常专业地提供体贴入微的服务；由艺术老师转行过来的智利导游Alex，带我们畅游满街通巷都绘上艺术壁画与街头涂鸦的山城瓦尔帕莱索时，讲解壁画与涂鸦的含义令我们听得津津有味。



旅行社知我们嗜美食，在我们游瓦尔帕莱索时，特安排了一位智利烹饪女导师给我们上厨艺课，教烹调智利地道菜式，包括焗制国民美食馅饼Empanada，及以牛肉洋葱碎为馅料的酿栉瓜。我们学得智利厨艺之余，还与靓女导师Fee Sharrschmidt交了朋友。这位单亲妈咪出生于德国，自幼因家庭问题被母亲带到智利来，于困苦环境中长大自学成才，不但兼职烹饪导师，还是心灵治疗师及创意演艺人，更难得她有颗善心，不时到中央菜市场收集菜档卖剩准备弃掉的蔬菜瓜果，烹调成美食，分发给附近社区的穷苦人家享用！



麦华章