KellyChu - 「引进盛事 推广健康生活」全球最大充气城堡西九揭幕 永明伙仁济邀200小童及家长率先体验 | Executive日记

全球最大型弹跳体验「The Big Bounce」再度来港举办，昨日于西九龙文化区艺术公园大草坪揭幕，活动横跨农历新年，并以获健力士世界纪录认证的全球最大型充气城堡为亮点。香港永明金融首席客户及市场总监刘启予出席开幕礼时表示，是次引进这项大型盛事，旨在为市民提供一个新春合家欢的好去处，同时希望借着弹跳活动，鼓励大众建立健康积极的生活态度。

今年活动由Sun Life永明冠名赞助，刘启予期望透过举办此类大型活动，凝聚社区力量，展现集团对推动社区福祉及健康生活的长期承诺。



伙拍仁济医院 逾200小童及家长享天伦乐



大会特别邀请了仁济医院旗下逾200名幼稚园及幼儿中心学生与家长率先试玩，现场所见，一众小朋友对巨型设施跃跃欲试，欢笑声此起彼落，气氛热闹。



仁济医院董事局行政总裁梁伟光表示，是次活动有助家庭共享亲子时光，为社区注入正能量与活力。



西九10万平方呎场地 设全港最长充气障碍赛



「Sun Life永明The Big Bounce世界巡回香港站」展期由即日起至2月22日，为期17天。这场弹跳派对的总面积逾10万平方呎，设有四大主题区，包括占地1.6万平方呎的「全球最大充气城堡」，以及长达150米的「全港最长充气障碍赛道」。针对不同客群，活动划分日间亲子时段及以CantoPop为主题的夜间派对时段。



KellyChu

香港永明金融首席客户及市场总监刘启予（右二）表示，希望借着弹跳活动，鼓励大众建立健康积极的生活态度。