KellyChu - 中大「丙午说马」展览今起开放 细说文化象征意涵 喜迎新春马年 | Executive日记

KellyChu
2小時前
生活 专栏
　　值马年新春之际，香港中文大学（中大）文物馆举行「丙午说马」年度生肖特别展览，由即日起至5月24日向公众开放。展览分为「上篇：载驰载驱」和「下篇：骋耆奔欲」两个单元，分别从技术史及文化史的角度，呈现马在中国历史上所扮演的重要角色，以及其丰富的文化象征意涵。
上下单元分角度呈现
　　「上篇」透过一系列马具、车具及相关图像，包括控马的马镳、独辀与双辕马车拓片、马镫骑俑等，勾勒马在中国从拖曳车辆到被骑乘的历史。此转变不仅与外来文化有密切关联，也深刻地改变了我们的生活。「下篇」则透过文物中不同的马图像与范式，展现其文化影响，重点展品包括巨制《百骏图》、画面名家清张穆（1607-1683）《滚尘图》和《卧马》、高剑父（1879-1951）《风雨骅骝》，以及新增馆藏尹瘦石（1919-1998）《奔马》，展现中国艺术中骏马的不同神韵与气质，以及其丰富的艺术表现。

