林静 - 南丰纱厂的《灵魂的嫁妆》 | 红棉树下

林静 - 南丰纱厂的《灵魂的嫁妆》

林静
2小時前
专栏
　　在荃湾南丰纱厂的《灵魂的嫁妆》展览中，来自哈萨克的艺术家古尔努尔．穆卡扎诺娃，用她手中温暖的羊毛毯，诉说着一段关于文化、记忆与身份的故事。

　　古尔努尔．穆卡扎诺娃出生于哈萨克斯坦，现于柏林生活与创作。她的生命轨迹本身就体现了一种「对话」，在阿拉木图完成艺术课程后前往柏林深造，此后作品便成为中亚文化遗产与当代艺术探索的交汇点。

　　她擅长运用羊毛毯、丝绸等极具中亚象征意义的传统材料，探讨在全球化浪潮下，传统价值、女性身份与文化根源的变迁。

　　步入展厅，首先迎接观众的是一道从哈萨克斯坦远道而来的大型毯门，它源自游牧民族的蒙古包，厚重的质感甚至带羊毛的气息，瞬间将人带入广阔的中亚草原。艺术家沿用费时费力的传统毡制技艺，通过双手挤压、搓揉羊毛成形，却在其中融入大胆色彩与实验性拼贴，让古老工艺以当代手法表达。

　　展览名称的嫁妆并非指物质财富，而是指每个人从自身文化中继承的精神遗产。对穆卡扎诺娃而言，这份嫁妆是复杂的－－它既令人自豪，是力量的源泉；有时也意味着伤痛与束缚。例如，哈萨克传统中，新娘会与女性家人耗时数月刺绣壁毯作为嫁妆，但这个传统现已逐渐消失，艺术家本人也未能拥有这样一份实体的礼物。这份「失去」，促使她用艺术创作，为自己、也为观众找寻那份精神层面的文化嫁妆。

