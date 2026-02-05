Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 一碗漂洋过海的乌冬 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
4小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　我原是个爱吃拉面的人，爱那浓厚汤头、粗面细面的嚼劲，爱那碗中仿佛盛满了人间之烟火。但这几年，心底却悄悄腾出了一个位置，给了一种截然相反的滋味－－乌冬。尤其，是当我遇见了那一碗从福冈远道而来、白里透光的「大地乌冬」。

　　「大地乌冬」的名声，在嗜面者的日人圈子里，早已是个传说。日本网上的食评，字里行间皆是叹服。人们不厌其烦地描述那经过二十四小时发酵、再由职人现场亲手打制的新鲜乌冬：它不是机器量产的标准品，每一根都仿佛有呼吸，色泽是莹润的乳白，宛如初雪。入口，是意想不到的滑溜，随即，麦子本身的韵味与丰盈的弹力在齿间跃动。

　　最让我心折的，是它与汤的关系。拉面的汤，是霸道的君主，以豚骨、鱼介的醇厚挑战你的味蕾，是红尘滚滚的浓烈人生。而「大地乌冬」多款汤头，以清汤最得我心，它清澈见底，仅以昆布、鲣节等轻轻提味，旨在烘托，绝不抢夺主角的光彩。这正应了店家主理的「丰前里打会」美学－－不炫技，不求浓艳，只追求食材本真与制作工序的极致和谐。当那洁白无瑕的乌冬滑入清汤，麦香变得轻盈，汤汁变得甘洌，一碗下肚，肠胃无丝毫负担，只余满口清净与舒坦。有食客精妙地写道：「吃罢拉面是想酣睡，吃完这碗乌冬，却想出去散步吹风。」

　　如今，这份福冈土地孕育的好滋味，飘洋过海，落户于西九龙奥海城，看着窗外流动的风景，再凝视眼前这碗穿越了地理边界的乌冬，感受很奇，它不仅是一餐饭食，更像一个启示。在我们习惯了以强烈刺激来对抗生活疲乏的时代，这一碗主张内敛、本真与留有余地的乌冬，提供了一种反向的慰藉。

林静

最Hit
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
21小時前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
8小時前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
11小時前
2月4日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。新华社/美联社
中美元首通话｜习近平：美方务必慎重处理对台军售问题 特朗普：任内保持美中关系稳定
大国外交
7小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
17小時前
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
11小時前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
14小時前
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
尖沙咀五星酒店自助餐买一送一！$231起叹生蚝/龙虾/蟹脚/鲍鱼/乳猪 晚市升级4小时任食
饮食
18小時前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
17小時前
更多文章
林静 - 芥辣黄蝴蝶 | 红棉树下
　　近日佩戴的一枚蝴蝶襟针，屡屡引来朋友惊艳的目光。那是一种极夺目的芥辣黄色，翅膀线条精致灵动，它并非虚构的图案，而是真实栖居于香港山林间的独有品种。这件小饰品，出自混合媒介艺术家Mia Nel之手，而这枚小小的蝴蝶，背后载着的，是一段关于发现、转化与深情的艺术故事。 　　Mia Nel来自南非，后定居香港。她以精致脆弱的糖霜雕塑闻名，作品歌颂的，并非这座城市鳞次栉比的摩天大楼，而是其隐藏的
2026-02-03 02:00 HKT
红棉树下