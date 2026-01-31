杨峥 - 活化原始森林的北美最佳酒店——Chablé Yucatán | 峥活当下

位于墨西哥尤卡坦半岛的Chablé Yucatán，已连续3年于《世界最佳50酒店》榜单中获选为北美最佳酒店。

酒店坐落于一片19世纪的古老庄园之上，土地本身仍保存着关于劳动、气候与时间的记忆。修复后的主建筑低调而沉稳，周围分布着数座独立小别墅，隐没于丛林与水面之间。小径蜿蜒，光线透过层层枝叶洒落，声音也被植物自然吸收、柔化。这里没有刻意营造的宏大视觉焦点，反而让人不自觉放慢脚步，去感受周遭每一片青翠的树叶、每一道微微浮动的水波。时间在此被拉长，人也逐渐回到自然的节奏之中。

最令人印象深刻的，是酒店选择保留一种极为古老的烹饪方式——地下烹饪炉（Pib）。这套由火、泥土与热石构成的系统，早于餐厅的出现，更早于「料理被端上桌」的概念。将食物事先埋入地下，静待一夜，是玛雅文化中代代相传的饮食智慧。当Pib于翌日清晨被打开，土壤被缓缓拨开，热气升起，气味并不张扬，只是静静扩散——炭火的温厚、叶片的微苦，以及时间留下的痕迹。被取出的食物色泽沉稳而内敛，仿佛完成了一段漫长的对话。当主理厨师Ernesto与酒店特别从Chocholá邀请而来的Deña Tere，一同将棕叶包裹的食材慢慢揭开时，热气里挟着泥土、炭火与焦叶的香气缓缓散出，带来一种厚实而安定的土地感。这样的瞬间，让人明白某些味道之所以深刻，并非因为复杂，而是因为曾经等待。

对现代餐饮而言，这样的烹饪方式并不讨巧。它无法加快流程、难以标准化，也不适合大量复制。它要求厨师理解节奏，而非掌控结果。主餐厅Ixi'im的饮食逻辑，正是建立在这样的前提之上。在集团餐饮总监Jorge Vallejo的烹饪指导下，主厨Luis Ronzon为尤卡坦料理注入当代语汇，却始终不脱离其文化根源。当地玉米、草药、蜂蜜，以及来自酒店自家花园的农产品，构成餐厅料理的核心。菜肴精致而克制，富有表现力却不流于表演。料理不追求强烈对比或即时惊喜，调味节制、结构清晰，食材本身不被过度修饰。Luis Ronzon并未试图将地方饮食转译为全球语言，而是接受某些味道本就只属于这片土地，并在其中活用、活学传统智慧。

这份对传统的尊重，并未止步于厨房。

水疗中心围绕着一处曾被视为神圣的天然溶井（cenote）而建，体现了与饮食相同的世界观：健康、滋养与灵性，从来无法与自然分离。蒸汽、草本、泉水与光影交织，让身体在水与温度的包覆中逐渐放松，在宁静的空间里重新找回属于自己的节奏。作为神圣水源的溶井，被环绕于丛林之中的三温暖设施所包围；冷暖交替、蒸气升起、光影随日影流转，在提醒人们：身体与环境、呼吸与时间，本身就是疗愈的一部分。正如餐桌上的料理，以最真诚而直接的方式，滋养每一位偶然相逢的过客。

就连酒店的空间设计，也进一步强化了这一创始理念。私人客房与别墅（casitas & villas）彼此间距宽阔，皆向内连结花园，面对天空与私人泳池，让居住完全回归静谧。日常生活在此仿佛慢了半拍：清晨，阳光穿过树梢洒落在小径上，微风携来叶片的气息；黄昏，溶井水面映照天色，蒸气升起，空气中混合着青草与泥土的香味；夜幕低垂，Ixi'im餐桌上烛光微弱，Luis Ronzon将细心准备的料理端上桌，火燄的温度与热气融入黑暗之中，味道与光影一同缓慢流动。

每一个片刻，都在低声提醒：奢华，并不止是物质的精致，而是被允许慢下来，去聆听、去感受、去理解。

杨峥

围绕被认为神圣的天然溶井而建造的水疗中心，与大自然融为一体。

彰显尤卡坦烹调文化的「Ixi'im」菜馔，包括（由上至下）烤玛雅章鱼佐马铃薯泥、鲜虾酸橘汁腌黄瓜与地窖烹调的当地南瓜。

以玛雅传统烹调技术Pib（地下烹饪炉）烹调的玉米粉蒸肉，配上xpelon黑豆、鸡肉和recado rojo红酱调味。

色彩鲜艳的芒果、桃与辣椒冰沙，以及加了龙舌兰酒的芒果康普茶醒胃小吃。

酒店总经理Leonardo Morano（右）特别从Chocholá请来原住民Deña Tere（中）坐镇玛雅厨房，宣扬传统文化。