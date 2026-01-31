Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 咖啡温度 | 红棉树下

林静
6小時前
　　自问对咖啡没有甚么研究，只偏好日式咖啡。前一阵子在网上看到饮食达人投诉，城中有咖啡店供应的咖啡总是「微温」，未入口已凉了一半，质疑店家出品的专业水平。
　　然而，当我与来自北欧的朋友谈及此事，得到的反应却出奇地相反。他们不约而同地表示，初到香港咖啡店时，反而不习惯这里的咖啡温度「太热」－－烫口得要等好几分钟才能喝第一口。在他们的文化中，咖啡更像是一种日常的享受，温度适中，方便随时品尝，而非追求极致的滚烫。

　　这小小的「温度差」，其实反映了不同地域文化的差异。香港人或许受传统「热茶文化」影响，认为热饮就是要热腾腾、暖入心；而欧美地区，尤其北欧，咖啡文化更追求风味的细腻呈现。温度太高，容易烫伤味蕾，且会盖过咖啡豆本身的果酸与花香，让风味变得单一。

　　所以，究竟是「微温」还是「太热」，完全视乎个人口味。不过网上资料说享受咖啡风味最佳是50至70℃，一般人不会使用温度计，只要不觉得烫口就差不多了。如果热度去到70℃或以上，就会较难品尝到咖啡风味，有些人点咖啡时会要求做得热一点，可能是他想要慢慢地喝，又或者他要带到公司才喝。

林静

林静 - 寻找白兰小姐 | 红棉树下
　　上周忽然冷风吹到，我裹着外套走进铜锣湾大型商场，却像瞬间穿越到旧上海的舞厅。那是Ritz Collective丽池艺群的《寻找白兰小姐》，短短一小时的沉浸式演出，把40年代的灯红酒绿、微凉疏离与隐隐温情，尽情散发。 　　故事从一个上海小姑娘南下香港，投靠北角亲友开始。她机缘巧合参加丽池歌舞厅的第一届香港小姐选举，戴上后冠，从此踏入歌影坛，成为白兰小姐－－那位光芒四射却忽然消失的女影星。7
2026-01-29 02:00 HKT
红棉树下