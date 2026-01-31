林静 - 咖啡温度 | 红棉树下

自问对咖啡没有甚么研究，只偏好日式咖啡。前一阵子在网上看到饮食达人投诉，城中有咖啡店供应的咖啡总是「微温」，未入口已凉了一半，质疑店家出品的专业水平。

然而，当我与来自北欧的朋友谈及此事，得到的反应却出奇地相反。他们不约而同地表示，初到香港咖啡店时，反而不习惯这里的咖啡温度「太热」－－烫口得要等好几分钟才能喝第一口。在他们的文化中，咖啡更像是一种日常的享受，温度适中，方便随时品尝，而非追求极致的滚烫。



这小小的「温度差」，其实反映了不同地域文化的差异。香港人或许受传统「热茶文化」影响，认为热饮就是要热腾腾、暖入心；而欧美地区，尤其北欧，咖啡文化更追求风味的细腻呈现。温度太高，容易烫伤味蕾，且会盖过咖啡豆本身的果酸与花香，让风味变得单一。



所以，究竟是「微温」还是「太热」，完全视乎个人口味。不过网上资料说享受咖啡风味最佳是50至70℃，一般人不会使用温度计，只要不觉得烫口就差不多了。如果热度去到70℃或以上，就会较难品尝到咖啡风味，有些人点咖啡时会要求做得热一点，可能是他想要慢慢地喝，又或者他要带到公司才喝。



林静