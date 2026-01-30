何明新 - 日本警察150年 | 猛料阿Sir讲古

前年是日本警察诞生150周年，成立于明治7年即1874年，比香港警察晚了超过30年，香港对日本「明治维新」有很重大影响，香港开埠初期，日本幕府年代，已有日本「漂流民」来港「揾食」，包括商人与从事非法活动的海盗和妓女等，日本当时实行「锁国」，人民不可离开国土，离开便丧失国民身份，永远不准回日本。所以今天仍可在香港坟场找到一些早年日本人「客死异乡」的孤坟。



英国「鸦片贸易」加上欧洲人侵略破坏了亚洲的和平发展，也逼使日本改变自1637年起实行的「锁国政策」，苦苦思量后，选择实行清政府两江总督曾国藩（1811—1872年）等大力推行的「师夷长技以制夷」政策，学习西方长处来阻挡侵略，这方面香港提供了很好的学习和借鉴经验，香港当时已有对外交通，日本使节和考察团外访经港，也趁机顺道考察香港「华洋杂处」发展和进步的经验，中外文化融合和冲突，对日本随后的「明治维新」影响和启发很深。有记载的由幕府后期到「明治维新」共有最少7次派遣高官到外国考察，每次都经香港及停留学习，自始日本人仍定期来港吸取现代化经验和学习交流。



其中一次到访香港「中央警署」（大馆）是1871年12月离开日本的使团，1873年8月经果亚（印度西南部）、星（新）加坡、西贡（胡志明市）抵达香港、停留3日，考察当时先进的警察和监狱制度。



虽然日本曾到香港考察警察制度，当时香港以英文为主，英文为Police，中文则有不同名称包括差吏、差役、差头和巡捕等，而把Police正式译为「警察」则于19世纪由日本传入。「警察」一词在中国唐代典籍中已有，但只有警戒和纠察的意思。而用于现代相等于Police的则于晚清时期，清大臣傅云龙1890年出访日本后写的《游历日本图经》和《游历日本图经余记》，把日本的「警察」一词带回中国。



香港警察70、80年代在不同屋苑和繁忙购物区试行的「派出所Neighbourhood Policing Unit（NPU）」制度，也是仿效日本于繁华街道和小区等地设立的NPU，但于90年代因不适合香港情况而被取消。



另一方面，香港早期出版很多刊物包括《遐迩贯珍》和中英文字典都被带回日本，翻译日文后作研究及参考。香港人罗森于《遐迩贯珍》写的《日本日记》，1854年11月号开始连载，记录了他为「花旗国」黑船舶利舰队当翻译，见证及协助舰队在日本要求通商，打开日本锁国之门的情况，及他的所见所闻与文化交流，受到日本人尊重，在横滨有「罗森纪念馆」。而今天我们吃的健康海产「昆布」，最早是他从日本带回香港的。



在日本金融体制改革方面，香港也作出重要贡献，日本建的「造币寮」，发行十进制新货币，所有的管理、机器和设施等，都是来自1868年在香港经营失败的「造币厂Royal Hong Kong Mint」，为日本铸的贸易银元，币上的「圆」也是跟随香港的「圆」，现通用的「円」是「圆」的略字。



何明新

