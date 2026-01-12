李梦 - 如日光如流年 | 在岛上读书

知名作家阎连科曾说：王安忆写作时是愉悦的，而我写作时是痛苦的。确然，当我们细读这位中国内地河南乡间穷远地方长大的作家的小说，不难从那些极具乡土风情与个性的行文中，咀嚼出「疼痛」这两字的味道。



阎连科曾获老舍文学奖的长篇小说《受活》新近由香港三联书店出版繁体版，距离简体版初面世已倏忽过了21年。诚如作家本人在繁体版前言中所说：「二十几年如掀过一页纸」，这本书在新世纪已过4分1后重又出现在读者眼前，而时移世易，它身处的环境与当年早已沧海桑田。



若我们用辩证法来看待事情，也应明白在永恒的变化中，永远都有不变的那部分。再读《受活》，从那些或喧闹或暴烈或灼热无比的文字中，从书中僻远的受活村健全人和残障人相处时的种种神幻往事中，从人与故乡回环往返不息的走散与重聚中，我们一直在直面「人性」这一看似宏大实则琐细的命题。在《受活》中，或是阎连科其他的小说里，作者从不用形而上的语气来摹写人性与命运的形状，而是将那些抽象的概念扎实落在日复一日的、浸透苦与汗的生活里。看似平常的，如日光如流年，实则言此意彼，回味深长。



李梦