Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦 - 如日光如流年 | 在岛上读书

在岛上读书
在岛上读书
李梦
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　知名作家阎连科曾说：王安忆写作时是愉悦的，而我写作时是痛苦的。确然，当我们细读这位中国内地河南乡间穷远地方长大的作家的小说，不难从那些极具乡土风情与个性的行文中，咀嚼出「疼痛」这两字的味道。

　　阎连科曾获老舍文学奖的长篇小说《受活》新近由香港三联书店出版繁体版，距离简体版初面世已倏忽过了21年。诚如作家本人在繁体版前言中所说：「二十几年如掀过一页纸」，这本书在新世纪已过4分1后重又出现在读者眼前，而时移世易，它身处的环境与当年早已沧海桑田。

　　若我们用辩证法来看待事情，也应明白在永恒的变化中，永远都有不变的那部分。再读《受活》，从那些或喧闹或暴烈或灼热无比的文字中，从书中僻远的受活村健全人和残障人相处时的种种神幻往事中，从人与故乡回环往返不息的走散与重聚中，我们一直在直面「人性」这一看似宏大实则琐细的命题。在《受活》中，或是阎连科其他的小说里，作者从不用形而上的语气来摹写人性与命运的形状，而是将那些抽象的概念扎实落在日复一日的、浸透苦与汗的生活里。看似平常的，如日光如流年，实则言此意彼，回味深长。

李梦

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
19小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小時前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小時前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小時前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
14小時前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
17小時前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
19小時前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
2小時前
更多文章
《橘子不是唯一的水果》英文版书封。
李梦 - 向「标准化人生」说不 | 在岛上读书
　　岁末年初，人们都忙着立下新一年的「人生目标」，或是升职涨薪，或是结婚生子，大多落在世俗意义的「成功」语境中。我也曾一度汲汲于如此「成功」，直到近读英国作家温特森（Jeanette Winterson）成名作《橘子不是唯一的水果》（Oranges Are Not the Only Fruit），才发觉原来通往开心和幸福的路途万千，人生从来没有所谓的「标准答案」。 　　这是温特森的半自传式小
2026-01-05 02:00 HKT
在岛上读书