张诺 - 《来世》 | 任意行

2021年诺贝尔文学奖的得主是非洲裔英籍作家Abdulrazak Gurnah（古纳），当时大家可能忙于抗疫，对他没有甚么印象。最近文坛多了讨论殖民主义，他的作品又再受注目，《Afterlives 来世》是其中一本。



古纳出生於坦桑尼亚，18岁时以难民身份抵达英国。他的写作，始于对「离开何处与为何离开」的追问。因此，他的作品从不是从帝国的视角出发，而是聚焦于被殖民洪流卷走的普通人。



《来世》的背景设于20世纪初的德属东非，一个被德国与英国殖民竞逐、第一次世界战火蔓延的动荡之地。古纳笔下的主角，是那些在历史夹缝中挣扎求生的名字：被德国殖民军队征召、内心充满矛盾的原住民士兵哈姆扎；年幼失怙、在暴力中努力识字求生的女孩阿菲亚；以及被殖民者夺走、从此失踪的伊利亚斯。



古纳以极致的耐心与细腻，展现创伤之后，生活如何以一种坚韧的方式继续。书中人物承受着殖民暴力带来的个人与集体失落：家人离散、尊严受损、文化断裂。但古纳并未让故事沉溺于苦难。相反，他让这些被遗弃的灵魂彼此靠近，在破碎中构建起新的家庭与社群。例如，哈姆扎与阿菲亚之间萌生的爱情，并非轰轰烈烈的传奇，而是在日常的关照与共同的记忆伤口中，缓慢滋长的信任与依赖，成为彼此救赎的港湾。



《来世》呈现了在无情的大时代巨轮之下，如何以自己的方式，享受着平凡的快乐与生活。



张诺