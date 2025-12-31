KellyChu - 沉浸式光影之旅 罗淑佩大赞﹕值回票价 旧油麻地警署1‧2开放 30蚊变身「陈永仁」 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

由文创产业发展处策划嘅「油蔴地警署光影之旅」展览，将作为二级历史建筑嘅旧油麻地警署，化身为怀旧戏院，带领观众走进警匪江湖时空。展览元旦开幕，1月2号起正式开放畀公众预约参观，门票仅售30元！文体旅局局长罗淑佩就预告，一定「值回票价」，又透露展览会有精彩片段，并用AI技术，帮访客化身成为电影《无间道》里面嘅主角！

　　罗淑佩话，展览目前已有过千人预约，访客可现场感受香港老「差馆」布局同气氛。佢描述道：「我哋就将旧油麻地警署，化身成一个油麻地戏院」，活化后嘅旧警署，会展示经典电影道具，「入到去会有一条好精彩嘅片（播放），𠵱家唔剧透住啦！但一定个个镜头你都熟悉，亦都好佩服制作人员可以整到条咁嘅片。」

　　局长又话，展览亦会充分利用科技，等游客可以透过AI等方式，体验成为电影主角的感觉：「你拣张poster影张AI相，你直头好似成个陈永仁（《无间道》主角，梁朝伟饰演）咁样。」佢话，开放后的旧油麻地警署，入场收费30元，「但你一定觉得值回票价」。

　　局长明言，展览系长期嘅，所以公众「唔使抢飞，更加唔好炒飞」，而目前建筑内仍有个别政府人员办公，当稍后迁移完成，可开放更多地点展览。被问到能否参观政府人员办公，令展览更有「实感」，局长就言：「无啦，门票唔包呢啲！」

「油蔴地警署光影之旅」接受网上订购门票预约参观。
