Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 千年不朽的约定 | 任意行

任意行
任意行
张诺
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港故宫文化博物馆的「古埃及文明大展」中，一尊「复活的奥西里斯像」，造型独特，神祇头部微抬，面带微笑，仿佛正从长眠中苏醒——这抹跨越3000年的微笑，不仅是神话场景的凝固，更是解开木乃伊文明源起的钥匙：古埃及人对永恒的终极追求，始于一则关于死亡与重生的神话。

　　奥西里斯被弟弟塞特谋杀肢解，其妻伊西斯历尽艰辛寻回丈夫遗体碎片，由亡灵之神阿努比斯拼合，制成首具木乃伊，使他重生为冥界之王。这则神话为木乃伊制作赋予了神圣原型：死亡并非终结，而是透过身体的保存与仪式的重演，通往永生的必经之路。从此，制作木乃伊的祭司会佩戴阿努比斯面具，每一道工序都是在复刻这场神圣的复活典范。

　　然而，神话的种子，却萌芽于尼罗河西岸的沙漠之中。早在公元前5000年前，古埃及人便发现，埋葬于干热沙砾中的尸体竟能自然脱水，完好如初。这「沙漠的馈赠」启示了肉身存续的可能，进而与灵魂信仰紧密结合。他们相信，生命力量需依附身体，人格灵魂亦须夜夜归返。一旦肉体腐朽，灵魂便无所依归，永生之梦随即破碎。

　　于是，从自然奇迹到信仰体系，最终催生出登峰造极的保存技艺。古王国时期初探内脏处理，至新王国时期已发展出以泡碱脱水、精密去脑、内脏分存于卡诺匹斯罐的完整系统。包裹尸体的亚麻布层间，藏入圣甲虫等护身符；树脂涂抹的绷带，在防腐的同时仿佛为逝者镀上一层黑暗阳光。这历时70日的复杂仪式，是科学、艺术与神学的宏大交响。

　　凝视奥西里斯复活的微笑，我们看到的，不只是古埃及人对死亡的精巧应对，更是他们对生命最浪漫而执着的誓言。

张诺

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小時前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小時前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
17小時前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小時前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小時前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小時前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
11小時前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小時前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
22小時前
更多文章
张诺 - 琴键上的选择 | 任意行
　　在萧邦国际钢琴大赛的璀璨舞台上，角逐的不止是琴艺，还有琴音。2025年桂冠得主Eric Lu（陆逸轩）指尖下的意大利名琴Fazioli，其清澈如泉的声响，不仅定义了他的胜利，更悄然揭示了一场艺术哲学的对话——在百年经典Steinway &amp; Sons与现代奇迹Fazioli之间，顶尖音乐家如何寻找最贴合灵魂的乐器。 　　陆逸轩的演绎，以坚实技术为底蕴，却避开炫技浮华，转向深邃内省。
2025-12-29 02:00 HKT
任意行