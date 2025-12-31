张诺 - 千年不朽的约定 | 任意行

香港故宫文化博物馆的「古埃及文明大展」中，一尊「复活的奥西里斯像」，造型独特，神祇头部微抬，面带微笑，仿佛正从长眠中苏醒——这抹跨越3000年的微笑，不仅是神话场景的凝固，更是解开木乃伊文明源起的钥匙：古埃及人对永恒的终极追求，始于一则关于死亡与重生的神话。



奥西里斯被弟弟塞特谋杀肢解，其妻伊西斯历尽艰辛寻回丈夫遗体碎片，由亡灵之神阿努比斯拼合，制成首具木乃伊，使他重生为冥界之王。这则神话为木乃伊制作赋予了神圣原型：死亡并非终结，而是透过身体的保存与仪式的重演，通往永生的必经之路。从此，制作木乃伊的祭司会佩戴阿努比斯面具，每一道工序都是在复刻这场神圣的复活典范。



然而，神话的种子，却萌芽于尼罗河西岸的沙漠之中。早在公元前5000年前，古埃及人便发现，埋葬于干热沙砾中的尸体竟能自然脱水，完好如初。这「沙漠的馈赠」启示了肉身存续的可能，进而与灵魂信仰紧密结合。他们相信，生命力量需依附身体，人格灵魂亦须夜夜归返。一旦肉体腐朽，灵魂便无所依归，永生之梦随即破碎。



于是，从自然奇迹到信仰体系，最终催生出登峰造极的保存技艺。古王国时期初探内脏处理，至新王国时期已发展出以泡碱脱水、精密去脑、内脏分存于卡诺匹斯罐的完整系统。包裹尸体的亚麻布层间，藏入圣甲虫等护身符；树脂涂抹的绷带，在防腐的同时仿佛为逝者镀上一层黑暗阳光。这历时70日的复杂仪式，是科学、艺术与神学的宏大交响。



凝视奥西里斯复活的微笑，我们看到的，不只是古埃及人对死亡的精巧应对，更是他们对生命最浪漫而执着的誓言。



张诺