张诺 - 思辩者的浪漫 | 任意行

张诺
51分鐘前
　　香港哲学家李天命先生离世，公众重探其「语理分析」，我却在夜灯下翻开《李天命的思考艺术》，于理性锋芒之间，寻见一道温柔的暗流，他称之为「爱情宗教」。

　　李天命将爱情提升至信仰高度，以哲人的清晰，为「真爱」划下三个基点：所爱之人，是自我最重要的部分；是茫茫宇宙中相依为命的另一半；更是绝对独特、无可替代的存在。他论证时冷静如刃－－能为所爱牺牲一切，正因那人比自己的生命更贴近自我的核心。然而笔锋一转，他说爱的本质是「重遇自己另外的部分」，是于无尽时空中寻回完整自身的旅程，字里行间竟荡漾着古典神话般的诗意。

　　最动人处，是他以童年往事为喻：弄坏了一柄塑胶玩具枪，母亲允诺另购更新更好的，他却哭喊：「我只要回『那』支枪。」新枪再好，亦非原来「那」一支。此中执着，非关实用价值，而是对「独一无二」的顿悟。爱情宗教的核心理念，于此翩然落地－－真爱对象的不可替代性，宛如生命里一道绝对的印记，破碎了，便是整个世界的独特一角永恒失落。

　　这位以思辩闻名的才子，原来早在逻辑的基石上，筑起了一座浪漫的圣殿。他深信，人在世上仓皇寻找的，正是那使自己完整的另一半。这不是少年幻梦，而是哲学思索后的终极信仰：在冰冷宇宙中，爱是唯一的相依为命。

　　李天命逝矣，其思维艺术影响数代学子。而今回味，方觉其最深邃的浪漫，在于以理性为舟，渡往情感的绝对彼岸。在这个爱情常被速食与计算消磨的年代，他的「爱情宗教」悄然提醒：真爱是对独一无二的认领，是在无常中守住一份「那一个人」的坚定。哲人已远，其情其思，依然如星，照亮寻觅者心中的茫茫夜空。

张诺

张诺 - 在足尖旋转的文化记忆 | 任意行
　　当柴可夫斯基的乐章响起，舞台灯光亮起的，不是维也纳的圣诞雪景，而是二十世纪初的香港街头。香港芭蕾舞团改编的《胡桃夹子》，超越节庆装饰，成为一座流动的文化灯塔－－既照亮芭蕾艺术的巅峰，也映照出这城独一无二的身份纹理。 　　这出「香港版」动人之处，在于它精巧的双重性。一方面，编舞家卫承天为舞者铺展了技艺的星空：独舞段落如钻石切割般精准璀璨，群舞画面似维港夜景般流动壮丽。另一方面，舞台成了香港
2025-12-15 02:00 HKT
