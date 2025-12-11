医聊FUN享 - 长者灰甲生到上身？ 并发症可大可小须正视 | 医聊FUN享

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

医聊FUN享
5小時前
皮肤科专科冯伟杰医生
皮肤科专科冯伟杰医生

　　灰甲及香港脚由真菌感染引起，均具传染性。随著年纪渐大，长者的血液循环减缓，自我修复能力亦随之下降，而糖尿病患者若血糖水平偏高，或会有助真菌滋长，统计显示长者每5人便有1人感染灰甲，糖尿病患者更高达每3人便有1人。基于长者与糖尿病患者的身体状况，万一他们患上香港脚或灰甲等真菌感染引起的疾病，或会较难处理。如欠缺适时治疗，感染可由一只趾甲蔓延至其他趾甲，甚至身体其他部位，例如当真菌感染脚部皮肤，则会导致香港脚。

　　皮肤科专科冯伟杰医生提醒：「若不及时治疗，可引致严重后果。最常见是因皮肤屏障受损，引发细菌感染，严重时会恶化成蜂窝性组织炎，需使用抗生素治疗。对于免疫力低下者，真菌更可能入侵血液，甚至危及生命。」因此一旦出现疑似灰甲症状，应及时求医诊断，切勿掉以轻心。

处方外用药无须锉甲  口服药或有损肝功能
　　灰甲症状有时与其他皮肤病难以区分，有怀疑时宜先咨询医生，医生或会建议进行「真菌化验」，现在已有针对灰甲真菌的快速测试，可以立即知道结果。如确诊，医生会根据患者情况制订个人化治疗。医生或会处方外用药液，其中含抗真菌成分艾夫康唑(Efinaconazole) 的疗效较佳，不需锉薄趾甲亦能有效渗透至甲床患处，大幅提升了用药的便利性与治疗依从性。
　　若患者感染范围较广或较严重，医生可能会选择处方口服抗真菌药物，疗程约半年或以上，惟期间须定期验血监测肝功能以确保用药安全，尤其是本身有肝肾问题的患者可能不适宜服用；而长者或糖尿病患者，亦有可能与平日服用的其他药物相冲，所以医生处方口服药时会格外谨慎。

有症状要及早医 真菌上身大件事
　　冯医生分享一名75岁的男性患者个案，他同时患有灰甲与香港脚，初时以为只是普通老年退化而未有正视，直至有天全身出现一圈圈红疹极度痕痒，他原以为是湿疹发作，医生诊断后发现是脚部真菌感染蔓延至全身，引致体癣，全因平日使用同一条毛巾擦拭全身。结果经过长达7个月的口服药与处方外用药物双管齐下治疗，并定期抽血监测，才可成功根治灰甲、香港脚与体癣。

灰甲药勿乱买 先咨询医生最稳妥

　　市面上无须处方可自行购买的灰甲产品林林总总，部分并非注册药物，也没有足够临床研究证明能有效治愈灰甲，但一般市民往往难以分辨，冯医生提醒：「最好还是先向医生查询，而不论接受哪种治疗，患者需保持耐心，跟从医生指示完成疗程，否则可能会导致复发。」

　　冯医生表示保持个人良好衞生习惯有助减低复发风险，日常应避免赤脚行走，并保持双脚干爽。若发现自己或长者指甲出现变厚、变黄变色或脱甲等，应及早就医确认是否灰甲，并对症下药。

 

（以上资讯由冯伟杰医生提供）

香港社区组织协会干事彭鸿昌（左）及「同路人同盟」主席陈伟杰（右）认为，如香港可建立GMP自检机制，对已在欧美或国际医药法规协和会（ICH）认证、由内地研发或生产的创新药物进行本地审核，将为本地癌症病人带来重大福祉。
医聊FUN享 - 关注组织共吁建立绿色通道 让本港病人不再「看得到，用不到」
香港锐意成为创新科技枢纽，促进药物的研发与创新工作，愿景是为市场带来尖端且价格合理的药械产品，更可推动本地医疗及生物科技产业的发展。政府曾在施政报告及9月份记者会中指出，为进一步优化药物审批程序，将增设快速通道，优先审批经医管局建议临床急需的创新药。 　　自11月29日开始，机制容许已注册药物申请扩阔适应症，只需一个参考药监局（如FDA及国家药品监督管理局）认可及本地或华人/亚裔人群临床数据
2025-12-10 02:00 HKT
