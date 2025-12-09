Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 归隐与归来 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　雨后的茶园透着一层薄雾，茶农的身影在梯田间缓缓移动，像极了水墨画中的点景人物。我从法云安缦的石径走来，背包还挂着香港机场的行李标签，心却沉入这片青翠里。

　　多年来，我在中环的玻璃帷幕后，每日与数字搏斗，呼吸着冷气与焦虑混合的空气，终按捺不住，申请放假，买了机票。朋友问我去哪，我说：「找个能听见自己呼吸的地方。」

　　法云古村落的改造保留着唐宋风韵，土墙竹篱，灯笼在晚风中轻摇。入住那晚，推开木窗，桂花香混着湿润的泥土气息涌入，我忽然想起香港蜗居那扇对着霓虹招牌的窗。

　　清晨在法云舍抄经，暂忘在办公室等待我签名的文案。午后误入吟香阁，茶艺师沏着茶，水流如丝。「茶叶从树上摘下，经过杀青、揉捻、烘烤，才成杯中滋味。」她抬眼微笑，「人大概也一样。」

　　我怔住了。

　　近些日子，我以为自己追寻的是归隐－－像古人那样遁入山水，不问世事。但当我漫步在千年古径，看茶农采摘、僧侣扫阶、匠人修缮古宅，忽然明白：他们并非逃离，而是以另一种方式「在场」。

　　隐居不是地理上的撤退，而是心灵上的聚焦。香港办公室的凌乱桌面，与龙井茶园的井然行列，本质上都是人与世界的对话。我厌倦的并非工作，而是失去了对话的深度与意义。

　　离杭前夜，我在笔记本上写下短游杭州的顿悟－－不是归隐，是归来；不是逃离，是重塑。

　　真正的隐居，原来是隐于热爱之事。而我的山水，将从我熟悉的土地重新求索。

林静

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍逃命
即时国际
4小時前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
17小時前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
10小時前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
13小時前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
11小時前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
15小時前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
13小時前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
11小時前
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
影视圈
7小時前
更多文章
林静 - 寻味中山 | 红棉树下
　　朋友逢周末就驱车往中山，吃尽当地美食。最近由他带队，一帮人试了两个档次的食肆。 　　午餐选在「谷．现代粤菜」。餐厅藏身于「万谷菜篮子广场」的5楼，电梯门开，眼前豁然开朗。这里的装修极雅致，有种将中式庭院凝练于现代空间的设计感。 　　菜式是传统粤菜的精致演绎。一道「鱼子酱香芒片皮鸡」令人印象深刻，酥脆的鸡皮、鲜嫩的鸡肉，佐以香芒的清甜与鱼子酱的咸鲜，3层口感在口中交融。朋友们对「黑豚
2025-12-06 02:00 HKT
红棉树下