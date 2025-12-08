KellyChu - 九巴多条路线延长服务 助选民投票 港铁头班车早发 撑票站人员 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
4小時前
昨天系立法会换届选举投票日，为便利市民前往投票站，港铁同九巴都有特别交通安排。港铁昨晨特别安排多条路线提早开出头班车，亦在上水站出入口附近展示横额及指示牌，协助乘搭跨境铁路嘅选民前往投票。九巴多条巴士路线也延长服务时间。

　　为配合选举，港铁昨晨特别安排多条地铁线路提早开出头班车，随屯马线乌溪沙往屯门首班列车于5时02分开出，其他铁线路亦陆续投入服务，接载票站人员前往位于港九新界各区所属票站当值，整体车务运作畅顺。

　　港铁表示，公司全力支持今届立法会换届选举，自选举开展以来，一直透过包括物业户外电视，以及车站、列车和商场各宣传平台，呼吁选民履行公民责任。

　　港铁亦在邻近边境投票站附近嘅东铁线上水站，特别展示横额及指示牌，并加派人手，协助已登记于香港道教联合会邓显纪念中学及东华三院甲寅年总理中学投票嘅选民，搭乘跨境铁路段前往投票。

　　包括秀茂坪、慈云山、石篱、梨木树、皇后山、水泉澳在内嘅多条九巴线路，亦因应投票日新增班次，延长服务时间，方便市民更容易去到投票站投票。

　　选举管理委员会就今次选举，为特定选民群组包括公务员、医院管理局医护人员和少数族裔设置专属投票站，亦于安老院舍和残疾人士院舍设置外展投票站，以及在上水、港珠澳大桥香港口岸和香港国际机场设立邻近边境投票，同时将投票时间由原本14小时增至16小时，早上提早一个钟，即于7时30分开始投票，晚上则延后一个钟至11时30分结束，共设615个一般投票站。

