林静 - 寻味中山 | 红棉树下

朋友逢周末就驱车往中山，吃尽当地美食。最近由他带队，一帮人试了两个档次的食肆。



午餐选在「谷．现代粤菜」。餐厅藏身于「万谷菜篮子广场」的5楼，电梯门开，眼前豁然开朗。这里的装修极雅致，有种将中式庭院凝练于现代空间的设计感。



菜式是传统粤菜的精致演绎。一道「鱼子酱香芒片皮鸡」令人印象深刻，酥脆的鸡皮、鲜嫩的鸡肉，佐以香芒的清甜与鱼子酱的咸鲜，3层口感在口中交融。朋友们对「黑豚肉叉烧配秋梨」也赞不绝口，叉烧的蜜香与秋梨的爽脆相得益彰，更有师傅蒙着眼表演切文思豆腐，又声称不会做预制菜，在当地被誉为中山的粤菜馆天花板。



第二站是「天奕星河COCO City」的食肆「小富婆」尝海鲜。朋友团购了8人套餐，4.9折优惠，有4道冷盘、8道热菜、汤羹和水果小吃，自备酒水不另收费。以人均百多元的价格，已经有帝王蟹、小青龙、甲鱼等多道大菜，其他菜式有齐鱼、虾、鸡、菜、肉，很丰富。



香港生活压力大，间中北上转换环境放松一下，充电后又回来拼搏，应该是不少人的写照。



林静