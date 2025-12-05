项明生 - 来都来了拔萃 | 非诚勿游

今天经过旺角亚皆老街131号，忽然想起了40年前的一单往事。因为这间著名的男校「拔萃书院」，是我第一间曾经叩门的中学。



我也的确疯狂，1985年15岁的我在成都读高一时，母亲就为我申请到了单程证落来香港，来港第2天就开始派报纸，但我想找中学读。当年没有任何的社福机构协助新移民，我就问同我一齐派报纸的报童，香港那间中学比较好？两个报童都异口同声，讲了两个字「拔萃」。我于是问了详细的地址，就独自搭地铁到旺角，周围问人，终于找到了那个小山坡。



结果就不用多问了，连广东话都唔识嘅新移民小朋友，怎么可能进入传统名校？初生之犊不畏虎，被人一秒钟扫出门外。行落山时我却没有任何阴影，反而鼓励自己，「拔萃书院你今天不收我是你的损失，不是我的损失！」



踏着轻松的步伐，我走下山坡。走回旺角地铁的途中，经过亚皆老街的九铁天桥下，见到有一间中学门口写着招生，心想，来都来了，不如问下。结果这间私校就收了我，第2天开始读中四。这就是已经执咗的旺角珠海英文中学。



事隔40年，今天再次经过亚皆老街拔萃书院，我是前往眼科医院复诊看视网膜脱落。忽然想起了初生之犊的那一句豪言。青山依旧，岁月如歌，转眼我已经两鬓斑白，视力也衰退。曾经输在起跑线，但来港3年之后，操着阿灿式粤语的我还是考上了香港大学，我大学宿舍最要好的一个舍友正是来自拔萃，殊途同归啊！



