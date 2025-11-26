嘉洛 - 《魔法坏女巫：第二章》演义永远比正史吸引 | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛
3小時前
　　《魔法坏女巫》原作小说作者马奎尔（Gregory Maguire）成名之前，有16年编写儿童文学，先后创作了逾20本儿童读物，可是成名作却是以成人观点出发的《魔法坏女巫》，书本从另一角度去看童话世界，正如茱迪加兰1939年《绿野仙踪》电影有一幕，善良的北方女巫格琳达与西方女巫对峙，绿色坏女巫对着格琳达嚷道：「我早就知道妳是幕后黑手，格琳达！」若观众与读者从另一角度去看《魔法坏女巫：第二章》结局，格琳达确算是故事中最后赢家。当然马奎尔有兴趣的是：「如果西方坏女巫其实是好人，其反派成因则可能跟外貌、成长环境、身份、行为有关，有了这个全方位思考，《魔法坏女巫》由小说、音乐剧到电影，就成为有趣联想、具政治洞察暗喻作品。

　　马奎尔94年写本书时，仍执着于19世纪欧洲社会权力关系，如执政者的政治宣传，被统治者被逼相信妖魔化的国家敌人而凝聚一起。这跟之后的911空袭、美国出兵伊拉克等事件出奇地吻合，03年音乐版因此大热。小说中的绿女巫艾法芭被描绘为正直善良、拥有自我牺牲精神，同期背负着危险和激进一面；她对整个世界、自己身世的强烈愤怒，在音乐剧中被减弱了，到今天两集电影版再被削弱一次。补上的是要拯救代表社会边缘族群（移民、同性恋者、残障人士）的动物群共济心态，当然这亦是美国近百年成功价值观，只是今天被挑战。电影版近两年在美国受落，亦正正因为这社会近况，稍后的奥斯卡料亦会因这种批评而有多项提名。

　　马奎尔作品成功在于改编大家熟悉的经典童话素材，由于童话留白处多，始终儿童读者较简单，这些留白处正好让他有更大创作空间进行填补、想像，亦有助马奎尔尝试把困扰着他、同时值得深思的议题放入其创作中。从他作品销售量上升，反映读者明显认同他的想法，这种多角度甚至逆向思维而成的演义（演绎）式作品，永远比正当由统治者书写的历史来得吸引。

嘉洛

