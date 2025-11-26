KellyChu - 扭蛋机设计「转出」惊喜 警方「防罪灭罪吉祥物」2026年月历出炉 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
为迎接崭新的2026年，警务处今日推出以「十大防罪灭罪吉祥物」为主题的限量版月历。为市民的每一个月注入小确幸与大意义。

参加有奖游戏赢月历

　　这款设计独特的月历灵感来自满载惊喜的扭蛋机，每翻开新一页，便会「转出」不同吉祥物，以活泼可爱的形象，传递防骗、交通安全、守护儿童及爱护动物等重要讯息，冀陪伴市民度过2026年的每一天，加强全民防罪灭罪的意识，携手推动香港成为更安稳、幸福的美好家园。

　　想把限量版月历带回家？立即参加香港警察IG专页有奖游戏！

　　参加方法：

　　1.去香港警察IG专页（@hongkongpoliceforce），like月历开箱影片。

　　2.于影片下方留言，分享你喜欢这个月历的原因。

　　3.邀请朋友赞好你的留言。

　　活动将于下月3日中午12时截止，按留言获赞数排名，首200名获得最多赞好的参加者，可得到限量版月历一份，得奖者将收到官方帐号通知领取详情。

