谭纪豪 - 秋雨台北 | 无名指

无名指
无名指
谭纪豪
2025-11-22 02:00 HKT
生活 专栏
　　11月的台北，连日下雨。这天没事，去大稻埕蹓跶，海味夹着雨水的气味，连空气都变重了。这儿曾是台北最繁华的商业中心，近年在旅游业带动下又重新积累了些人气，遗下了模糊的历史轮廓。

　　19世纪淡水开港，位于淡水河要塞的大稻埕码头成为物资集散地，洋行林立，做茶叶和布料贸易，旺财又旺丁。好景不常，日治时期日商抵制洋行，到战后淡水河淤积而失去了河港功能，大稻埕黯然落幕。这一区昔日再风光，也不过是历史长河运送的一段折子戏，类似故事还不停在搬演。

　　松山车站附近的饶河街夜市，亦是另一个悄然退场的转运枢纽。当年这一带叫锡口，因基隆河水深而得舟楫之便，成为基隆、宜兰货物运至台北的转运站。像大稻埕那样，锡口当时商贾云集，盛极一时，后因港岸河水淤浅，停泊船只渐少，商业活动大减。上世纪80年代，政府重新规划，把南松山桥下摊贩集中至饶河街，令这个过气物流中心成为华西街以后台北第二个夜市。

　　多年后重游，饶河夜市依然活力充沛，雨中竟也游人如鲫，难得是米芝莲小店还保住荣誉，也有推陈出新的小食。我跟亲力亲为的老板说东西好吃，他满足地笑了。

　　大稻埕也新旧融合，搞出不少创意，有些我嫌造作，却又佩服那股绝处开花的冲劲。迪化街老街区、永乐市场、码头货柜市集，不一定要依靠历史故事，也能散发别样风姿。

　　去年我在台北碰上台风，航班被取消却意外收获一份闲情；今年巧遇「凤凰」，屏东登陆后迅速减弱，化作几许秋雨，让我看到台北的生命力。（IG︰ @tamkeiho）

资深唱片人兼乐迷
爱读书爱行路
谭纪豪

