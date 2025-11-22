林静 - 香港故宫古埃及展 | 红棉树下

近日朋友圈分享得最多相片的，一定是香港故宫博物馆刚刚开始的「古埃及文明大展」。200多件展品的年代可追溯至大约公元前4000年，横跨近5000年古埃及历史，包括宏伟的雕像、彩绘铭文石碑、8具动物木乃伊、7套木乃伊棺椁、木乃伊面具、华美的珠宝首饰及日用品等。



我最感兴趣的是第二单元「图坦卡门的世界」，围绕着法老图坦卡门（Tutankhamun）有很多谜团。由于他的统治痕迹被继任者刻意抹去，他的名字在3000多年的漫长岁月里几乎被历史遗忘，直至1922年考古学家在帝王谷发现其陵墓，图坦卡门才为世人所知。



陵墓被发现时，整个世界都被它迷住了。原因之一可能这是个极少数未遭严重盗扰的法老陵墓，出土了数千件稀世珍宝。此外，英年早逝的图坦卡门以及资助考古发掘队的卡纳冯勋爵（Lord Carnarvon）在陵墓被发掘后几个月就去世，为这座陵墓蒙上了浓厚的神秘感。20年代的时装设计也受启发，蛇、鸟和莲花这些典型的埃及图案常常出现在当时欧美的时装设计中。



今次展览的主题精品很丰富，最可爱的是一套6款的毛绒挂饰盲盒，包括法老、木乃伊、卡诺皮克罐等，能否买到心仪的要看看运气了。



