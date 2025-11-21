Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 五湖四海全蟹宴 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港粤菜食府的主厨当中，八一渔八的张伟忠师傅是我最欣赏的粤菜名厨之一，但凡有内地或海外嗜美食的朋友要求我推荐值得去光顾的香港餐厅，位于尖沙咀海港城的八一渔八必定榜上有名。

　　张伟忠师傅来自新加坡，曾在当地享负盛名的长堤海鲜楼任厨长达廿载，该店所创制的辣椒蟹、黑椒蟹获奉为新加坡国菜，张师傅亦因此被誉为首屈一指的星洲名厨。他于2019年被美心集团礼聘来港，先后为该集团开设深受欢迎的新派星马菜馆CaN LaH及新派粤菜馆八一渔八。

　　踏入11月，又到菊黄蟹肥时节，八一渔八推出「秋季滋味全蟹宴」，由张师傅精选阳澄湖大闸蟹、珠海黑奄、红花蟹、大肉蟹及阿拉斯加长脚蟹，以其精妙的蒸、焗、炸与醉制等烹调技巧，为食客带来精彩美味的蟹膳体验。我日前到该店先尝为快，蟹宴共8道菜式：头盘是精选小品潮式生炸蟹枣、蟹粉虾多士与蟹肉焗蟹盖；主菜包括清蒸阳澄湖大闸蟹、双酒微醺奄仔蟹、浓汤螃蟹粉小笼包、星洲辣椒手拆蟹肉球配牛油法包、砂拉越白胡椒焗阿拉斯加长脚蟹、蟹皇拌面；压轴甜品是姜茶汤丸配蟹粉酥饼。收费6位起，每位1288元，每6位并赠送500毫升的唐宋5年绍兴酒1瓶，取价相当亲民抵吃。

　　是夜美食纷陈，大家尽情开怀大嚼。当中我的心头好是双酒微醺奄仔蟹（见图），用重约5両的珠海黑奄，烹制工序相当繁复，奄仔蟹以30年古越龙山绍兴酒搭配韩国黄酒，辅以多种精选香料，经24粒钟浸腌，使蟹肉不仅吸收酒香，更提升了鲜甜，并令蟹肉更为细嫩，丰盛的蟹膏口感香醇甘美，如吃带酒香的雪糕，在口腔中留下悠长余韵。另一道令我吃到回味再三的是星洲辣椒手拆蟹肉球，此菜式的灵魂是辣椒酱汁，用空运来的星洲茄汁，加姜、蒜、辣椒、南姜花、蛋花及香料炒制而成，与用菲律宾大肉蟹拆肉制成的蟹肉球同吃，风味无以尚之！

麦华章

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
麦华章 - 美酒荟香江 | 玫瑰人生
　　又到一年一度的香港国际美酒展，这美酒荟香江活动已办到第17届，如往届一样，于11月上旬举行的今届美酒展深受欢迎，来自23个国家及地区的参展商共逾620间，吸引了57个国家共8200买家，也吸引逾11000名市民入场。参展酒庄有来自旧世界盛产葡萄酒的法国、意大利、西班牙，也有来自新世界的美国、阿根廷、智利及澳洲，但我发现两个异军突起的参展国家很值得关注：一个是以色列，另一个是中国。 　　我
2025-11-14 02:00 HKT
玫瑰人生