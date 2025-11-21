麦华章 - 五湖四海全蟹宴 | 玫瑰人生

香港粤菜食府的主厨当中，八一渔八的张伟忠师傅是我最欣赏的粤菜名厨之一，但凡有内地或海外嗜美食的朋友要求我推荐值得去光顾的香港餐厅，位于尖沙咀海港城的八一渔八必定榜上有名。



张伟忠师傅来自新加坡，曾在当地享负盛名的长堤海鲜楼任厨长达廿载，该店所创制的辣椒蟹、黑椒蟹获奉为新加坡国菜，张师傅亦因此被誉为首屈一指的星洲名厨。他于2019年被美心集团礼聘来港，先后为该集团开设深受欢迎的新派星马菜馆CaN LaH及新派粤菜馆八一渔八。



踏入11月，又到菊黄蟹肥时节，八一渔八推出「秋季滋味全蟹宴」，由张师傅精选阳澄湖大闸蟹、珠海黑奄、红花蟹、大肉蟹及阿拉斯加长脚蟹，以其精妙的蒸、焗、炸与醉制等烹调技巧，为食客带来精彩美味的蟹膳体验。我日前到该店先尝为快，蟹宴共8道菜式：头盘是精选小品潮式生炸蟹枣、蟹粉虾多士与蟹肉焗蟹盖；主菜包括清蒸阳澄湖大闸蟹、双酒微醺奄仔蟹、浓汤螃蟹粉小笼包、星洲辣椒手拆蟹肉球配牛油法包、砂拉越白胡椒焗阿拉斯加长脚蟹、蟹皇拌面；压轴甜品是姜茶汤丸配蟹粉酥饼。收费6位起，每位1288元，每6位并赠送500毫升的唐宋5年绍兴酒1瓶，取价相当亲民抵吃。



是夜美食纷陈，大家尽情开怀大嚼。当中我的心头好是双酒微醺奄仔蟹（见图），用重约5両的珠海黑奄，烹制工序相当繁复，奄仔蟹以30年古越龙山绍兴酒搭配韩国黄酒，辅以多种精选香料，经24粒钟浸腌，使蟹肉不仅吸收酒香，更提升了鲜甜，并令蟹肉更为细嫩，丰盛的蟹膏口感香醇甘美，如吃带酒香的雪糕，在口腔中留下悠长余韵。另一道令我吃到回味再三的是星洲辣椒手拆蟹肉球，此菜式的灵魂是辣椒酱汁，用空运来的星洲茄汁，加姜、蒜、辣椒、南姜花、蛋花及香料炒制而成，与用菲律宾大肉蟹拆肉制成的蟹肉球同吃，风味无以尚之！



麦华章