梁家权 - 铜锣湾发生咩嘢事 | 好味大过天

梁家权
2025-11-21 02:00 HKT
　　「饮乜嘢？」走进坚拿道西的「大囍面家」，本来打算吃碗崩砂腩河医肚，眼角看到墙上贴着的推介：「手打潮州鱼蛋河$28」，抵食㖞，便改变主意吃鱼蛋粉，没料到店员如此一问，她见我面带疑惑，补一句：「包一杯饮品！」

　　以为是细细碗的推介套餐，送来时是正常份量，3粒鱼蛋，两片极厚的炸鱼片，奶茶也是热辣辣冲出来的（见图）。又以为限时限候只限堂食，却是全日供应，又可以加两元外卖，还包冷热饮品，便宜过周围多家两餸饭。「大囍」有几家分店，而这优惠标明只「铜锣湾店限定」。话说回来，其他面食也不贵，不折不扣的崩砂牛腩河，也只卖57元，不管是鱼蛋或炸鱼片，崩砂腩或跟餐加13元的芥兰，份量和味道都不差，可谓性价比赢晒。

　　「铜锣湾店限定」并非「大囍」独有招徕之术，早前在世贸中心「一幻拉面」也有铜锣湾店限定的两碗拉面一碗价钱特大优惠，即每碗约50元。中高档真正的日本拉面，用大量日本甜虾头熬的浓虾汤，在铜锣湾黄金地段只卖这个价钱，比平民区港版日式拉面更平。

　　翌日睇报纸，地产版头条是「大快活」铜锣湾骆克道开业逾10年、月租22万元的分店悄然关门，报道提及集团去年纯利减少3成……快餐店真的不易挨，「大家乐」早前更预告纯利劲跌约7成！铜锣湾有两家大家乐，正午茶餐包一只鸡全翼、一碟炒面和一杯饮品，只卖33元。

　　曾几何时，人流如鲫的铜锣湾舖租全球最贵，羊毛出在羊身上，在此区怎可能吃到平嘢！谁想到今日会有割价求客的景象，究竟铜锣湾发生咩嘢事？

梁家权

梁家权 - 创意爆棚大闸蟹宴 | 好味大过天
　　大约10年前，替一本杂志做大闸蟹比并，两日之间吃了10间店子，虽然每只蟹主要吃膏和蟹肉蟹爪，但之后一个星期饱滞而腻的感觉在肠胃内挥之不去，吐一口气都好像有蟹膏的油腻气息，结果那一季见到大闸蟹都怕怕。 　　前事不忘，这晚来到友人在荃湾「3A厨房」设下的饭局，看到菜单，晕得一阵阵！9道菜中，只有2道不是大闸蟹：大闸蟹蟹粉冻、清蒸大闸蟹每位一只、火焰盐焗大闸蟹每位半只、鬼马大闸蟹拆肉鬼马芒果沙
2025-11-14 02:00 HKT
