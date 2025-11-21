Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 唱游泰国宴唱会 | 笔泰冲动

笔泰冲动
笔泰冲动
胡慧冲
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　唱游泰国宴唱会？你冇睇错，系宴唱会唔系演唱会，何谓宴唱会？即是在宴会食饭时有人唱歌仔……那么跟以前海城酒楼夜总会食饭睇歌星演出又有甚么分别呢？有！因为今次主角不是歌星，而且除了唱歌之外，亦都有泰国旅游资讯分享，基本上可以话是一个有饭食、有歌听的泰国旅游节目，真人版本「栋笃讲」活动。

　　作为泰国旅游达人，当然继续要大力唱好泰国，适逢自己堂细佬是好声音节目30强，属于唱家班，再加上自己的新节目12月底又会出街，而且亦都好耐冇搞过聚会，所以1+2+3炒埋一碟，就搞了一个这样的活动。泰国政府旅游局香港办事处搞活动的模式通常都有好多奖品同游戏，所以这个活动也不例外，又酒店住宿又Spa礼券，又有医院Body Check安排，亦都有餐厅和泰服优惠券，总之就人人有份。

　　卡士方面除了我自己同埋堂细佬胡家健，亦都有我嘅节目主持人表姐阿Yen。时间就系12月5日，宣传推出之后而家已经有14围，希望满全场，大家玩得开心唱得开心。基本上这样构思的一个酒楼Show香港应该未出现过，期望今次成功陆续有嚟，畀个机会我唱歌畀大家听同埋继续唱好泰国。

胡慧冲

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
胡慧冲 - 曼谷 可爱新角落 | 笔泰冲动
　　曼谷入冬的气氛渐浓，而Siam商圈最近多了一个挺可爱的新角落。这次是来自潮流玩具商POP MART的「POP LAND Exclusive Festive Event in Thailand」，也是品牌第一次在泰国举办的大型节庆活动。 　　整个展区横跨Siam Paragon和Siam Center，占地超过一千平方米，分成五个主题空间：有巨型角色登场的POP LAND城堡、泰国首棵PO
2025-11-14 02:00 HKT
笔泰冲动