胡慧冲 - 唱游泰国宴唱会 | 笔泰冲动

唱游泰国宴唱会？你冇睇错，系宴唱会唔系演唱会，何谓宴唱会？即是在宴会食饭时有人唱歌仔……那么跟以前海城酒楼夜总会食饭睇歌星演出又有甚么分别呢？有！因为今次主角不是歌星，而且除了唱歌之外，亦都有泰国旅游资讯分享，基本上可以话是一个有饭食、有歌听的泰国旅游节目，真人版本「栋笃讲」活动。



作为泰国旅游达人，当然继续要大力唱好泰国，适逢自己堂细佬是好声音节目30强，属于唱家班，再加上自己的新节目12月底又会出街，而且亦都好耐冇搞过聚会，所以1+2+3炒埋一碟，就搞了一个这样的活动。泰国政府旅游局香港办事处搞活动的模式通常都有好多奖品同游戏，所以这个活动也不例外，又酒店住宿又Spa礼券，又有医院Body Check安排，亦都有餐厅和泰服优惠券，总之就人人有份。



卡士方面除了我自己同埋堂细佬胡家健，亦都有我嘅节目主持人表姐阿Yen。时间就系12月5日，宣传推出之后而家已经有14围，希望满全场，大家玩得开心唱得开心。基本上这样构思的一个酒楼Show香港应该未出现过，期望今次成功陆续有嚟，畀个机会我唱歌畀大家听同埋继续唱好泰国。



胡慧冲