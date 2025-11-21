亚博熊 - 以香港魅力感染国际盛事主办 | 熊图大展

亚博馆内，几位西装笔挺的外国嘉宾正专注地学打麻将，笑声与牌声此起彼落。这一幕是国际展览业协会（UFI）第92届全球年会中的小片段，也为这场国际盛事增添香港特色。这场享誉全球的展览业盛会于11月19日至22日在亚博馆举行，吸引了全球逾50个国家和地区600多位会展业翘楚。能成功承办这一国际盛事，让亚博熊倍感自豪。而这亦正是一个绝佳机会，向世界展示香港作为会展枢纽的实力。



时隔25年，UFI全球年会重返香港，恰逢UFI成立百年及亚博馆20周年，意义非凡。要展示香港吸引之处，没甚么比得上亲自体验更有说服力。亚博馆精心设计每个细节，从场内布置到活动安排，处处展现香港的城市魅力与文化底蕴，令商务会议更添深度及感染力。



无论场内场外都布满本地文化体验，先有俘虏味蕾的港式点心及大厨即席表演；再到「文化专区」以标志性的红白蓝设计，呈现香港人坚毅灵活的精神。当中的麻将体验，让外国访客了解这项讲求策略与变通的本地文化。还有本地新晋艺术家设计、伙拍香港舞蹈团的特别演出等。这些细节不仅使活动内容更丰富，更是文化输出，让香港的文化创意在国际舞台上闪耀。另外，亚博馆更特别安排古董电车夜游派对及兰桂坊体验等，吸引这些高端旅客于会议结束后，亦不妨多留一晚，尽情探索香港的魅力。



今年的亮点议题必属由香港领衔的东道主环节，聚焦分析粤港澳大湾区的发展潜力。会议汇聚港珠澳三地代表，探讨区域合作商机，展现香港的「双门户」优势。而更令人兴奋的是，今年大会首推大湾区行程，特设珠海及澳门一日游，参加名额迅速爆满，可见大湾区对外国访客而言极具吸引力。嘉宾从亚博馆出发，可轻松经港珠澳大桥直达目的地，亲身体验「一小时生活圈」的便利及城市间的高效互联。



香港作为国际商贸中心，会展业一直是经济增长的重要动力。而是次UFI全球年会更超越一般的商务交流，亚博馆透过美食、艺术及文化体验等，打动国际宾客。



亚博熊