张诺 - 记忆与真相 | 任意行

Deborah Levy（黛博拉．李维）是当代英国文坛备受瞩目的作家，她出生于南非，后移居英国，作品常探讨身份认同、女性经验与历史记忆等主题。



《The Man Who Saw Everything 那个看见一切的人》这本书完美展示李维的独特叙事风格和细腻的文笔。假如时间是一卷松脱的胶卷，记忆中的画面重叠交错，我们还能看清真相吗？



书中讲述了两个相似的故事。1988年，28岁的英国历史学家索尔正准备前往东德进行研究，在出发前夕，在伦敦Abby Road著名的斑马线上被车撞倒，他伤势轻微，继续前往探访女友，但想不到女友竟向他提出分手，令他心碎；到了东柏林，他则情不自禁爱上了大学指派给他的男性翻译。



时间来到2016年，50多岁的索尔横过Abby Road时再被车撞倒。这一次，他伤势严重，住进了医院，在昏迷和清醒之间徘徊，同时也被过往的阴影所困扰。当索尔躺在医院病床时，读者才惊觉那些「记忆」如何因脑伤而扭曲重组。李维笔下的东德，既是真实的历史存在，也是主人公内心创伤的投射。



英国乐队披头四曾经在Abby Road拍照用作专辑封面，李维巧妙让这条斑马线成为时空隧道，当索尔横过马路，他也穿梭于1988与2016年之间，在冷战末期与英国脱欧的当代来回摆荡。



难以归类这本书，既是爱情故事，也是历史寓言；既是心理悬疑，也是后现代叙事实验。记忆从来不是客观记录，而是我们与过去、与他人、与自我不断协商的动态过程。



张诺