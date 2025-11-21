Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 记忆与真相 | 任意行

任意行
任意行
张诺
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　Deborah Levy（黛博拉．李维）是当代英国文坛备受瞩目的作家，她出生于南非，后移居英国，作品常探讨身份认同、女性经验与历史记忆等主题。

　　《The Man Who Saw Everything 那个看见一切的人》这本书完美展示李维的独特叙事风格和细腻的文笔。假如时间是一卷松脱的胶卷，记忆中的画面重叠交错，我们还能看清真相吗？

　　书中讲述了两个相似的故事。1988年，28岁的英国历史学家索尔正准备前往东德进行研究，在出发前夕，在伦敦Abby Road著名的斑马线上被车撞倒，他伤势轻微，继续前往探访女友，但想不到女友竟向他提出分手，令他心碎；到了东柏林，他则情不自禁爱上了大学指派给他的男性翻译。

　　时间来到2016年，50多岁的索尔横过Abby Road时再被车撞倒。这一次，他伤势严重，住进了医院，在昏迷和清醒之间徘徊，同时也被过往的阴影所困扰。当索尔躺在医院病床时，读者才惊觉那些「记忆」如何因脑伤而扭曲重组。李维笔下的东德，既是真实的历史存在，也是主人公内心创伤的投射。

　　英国乐队披头四曾经在Abby Road拍照用作专辑封面，李维巧妙让这条斑马线成为时空隧道，当索尔横过马路，他也穿梭于1988与2016年之间，在冷战末期与英国脱欧的当代来回摆荡。

　　难以归类这本书，既是爱情故事，也是历史寓言；既是心理悬疑，也是后现代叙事实验。记忆从来不是客观记录，而是我们与过去、与他人、与自我不断协商的动态过程。

张诺

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
张诺 - 黑猫神 | 任意行
　　走进香港故宫馆的「古埃及文明大展」，我这名资深猫奴的目光，瞬间被一群神秘身影掳获—不是法老的黄金面具，而是来自公元前3000年的猫神像与猫木乃伊。原来在古埃及，黑猫不仅受宠，更是神圣的化身。 　　这一切，源自对贝斯特女神的崇拜。她从狮首战神逐渐化身为猫首女神，守护家庭与丰饶。黑猫因毛色如夜，被认为拥有沟通昼夜的神秘力量，连太阳神拉也曾化身为猫，对抗混沌之蛇。在古埃及人眼中，黑猫瞳孔随光变
2025-11-24 02:00 HKT
任意行
张诺 - 上海本帮菜 | 任意行
　　短游上海，下榻前滩酒店，回港前有一个上午空档，太古里到处是游人，放弃重游。问酒店服务员，周边有老街吗？她说离太古里一个地铁站的三林，有一条老街。 　　三林老街是一条承载着千年历史的文脉古街，由北宋末年移民依水而建，老街上的「圣堂」、「杨家墙门」等古建筑，以及传统的「白墙黛瓦、马头墙」民居，至今仍静静诉说着往昔的繁华。 　　上网找资料，方知对许多食客而言，三林老街的魅力，在于它是上海
2025-11-19 02:00 HKT
任意行