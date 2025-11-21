邓达智 - 出门有宝 | 智智乐GO

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

智智乐GO
邓达智
2025-11-21 02:00 HKT
　　有用㗎：100%纯芦荟啫喱啦，牙膏啦，芦荟洗头浴肤膏啦；就系咁多，答案够唔够？漏咗𠻹，仲有夏天晒太阳，Sun Tan 4号「黑鬼油」！

　　风口浪尖年代以来，经常被问：家阵流行男性护肤化妆品，阁下可有采用？那些品种？甚么品牌？甚么时候采用？可用香水、唇膏、粉底、眼影……眼睫毛几长㖞；真定系假？

　　问得真详细，显见并非人问佢问，而是真的下过工夫，问得有条不紊；可惜问错对象，在下如假包换，真正「种花农夫插竹叶」！衣服一直百分之九十八全黑色，包括内裤、鞋袜。话自己乜都唔用，流于惺惺作态，如实报上：上同；有用㗎，100%芦荟啫喱啦，牙膏啦……

　　事过境迁；时光的确流逝，旧时简约护肤几种，过临界点，不足应付。从牙膏加芦荟啫喱走过来，随身简约护肤几样用得再出神入化，难抗自然变化，脸部自我制造系统转弱，Collagen首先流失，脸颊消削形成坑状，下巴尖厉。肌肉不知不觉消失才最恐怖；减肥减得再瘦，晚饭好味多添大半碗饭几箸菜，失去肌肉的腹部肚皮松弛，腹部外形立变怀胎5、6个月。

　　感谢遗传DNA，积极留下仅仅数十条白发，以示天然黑；自从「一代天娇」蒋芸姐姐送我试用，百分百「金花婆婆」产品「金花油」以来，尤其冬季身在中国北京及北方、新疆内蒙古一带、加拿大、欧洲、日本……从面部到手脚涂抹金花油防止皮肤爆裂，最后略略在风干洗过的头发间，略梳几下，发线神奇向下调整，竟然逆天！

　　好朋友许太Grace，推荐她少年时代一位尽责好老师夫家出品「万能精」，任何肌肉酸痛，关节发炎，早晚小小力度用万能精油轻松推拿，减轻膝盖软组织流失痛楚，出门远游依赖解痛百试百灵。

　　自从被邀代言陈曦龄医生野生云芝产品「盈活云芝」，几年下来，每天早晚服用两粒，奇妙处非笔墨可形容。

