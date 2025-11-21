Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 欢喜 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　想找些有趣的材料写字画画，便去了中环「文联庄」。「文联庄」里琳瑯满目，除了中国书画不可缺少的纸笔颜料之外，还有各种各样的色笺、金笺、银笺，以供各种书画运用。虽然农历年关尚远，但各种样式和尺寸的挥春纸已经摆满一桌，红彤彤喜气洋洋。

　　东看西选，买了一些漂亮雅致的花笺，尺寸有大有小，小的那种只有半张信纸大小，笺角印了素雅的工笔仕女，空白处可用来写字。写甚么内容随君所喜，可抄经，可录诗文，也可以拿来写信。

　　用纸笔写信在历史上是最普通的事情，但今时今日这件事情已变成了历史。今天已经没甚么人会用纸笔写信，要写也只是用手机写短讯。信是要等待的，短讯即发即到，收惯了短讯，便也没有耐心等收信。这也就使得万一哪天收到一封朋友写来的亲笔信便成了意外惊喜。

　　以前的信上常会有一句「见字如面」，看见了笔迹就像见到了人。现在很少可以见到亲笔字了，见得最多的都是印刷字，见印刷字是「见字如字」，闻不到对方的人气，无法「如面」了。于是「见字如面」也就成了一件希罕事，信以希为贵，偶尔写一封，写信看信像重拾旧趣。这些都是在买那几叠素雅花笺时想到的事情，若是用这样的纸笺给人写一封信，即使寥寥数言，也一定教人十分欢喜。

　　我还没想到给谁写信，便在花笺中选了一张试试笔墨，定心抄了一篇《心经》，先讨自己欢喜。

李纯恩

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
李纯恩 - 蠢责自负 | 好好过日子
　　大陆一个女网红在柬埔寨失联，她的粉丝们很紧张，以为她被掳去了KK园。但是过了几天有消息了，原来这个女人犯了电诈罪和贩卖人口罪被柬埔寨警方逮捕，正在等待审讯。 　　舆情一下子反转，那些替这个女人担忧的粉丝们不知作何感想。 　　关心这件事倒不是因为柬埔寨警方居然也会抓电诈犯，而是这个女网红被抓之后的照片没有美图，只以素颜见人，那模样跟平时美颜风骚出镜的样貌出入极大，许多粉丝惊呼上当。就
2025-11-22 02:00 HKT
好好过日子
李纯恩 - 降温了 | 好好过日子
　　天气终于凉了，香港天气一凉，天气报告里很容易就出现了「寒冷」这个词。一见到「寒冷」，虽然气温还有十多度，也感到有了寒意，这就觉得一个夏天盖下来的冷气被不够用了，马上取出了冬天的羽绒被，晚上盖着睡觉，感觉就「大约在冬季」了。 　　冷空气总是从北方来的，先是长江以北寒冷，然后江南也冷了。每次只要听说上海降温，没多久也就冷到了香港。前些年香港降温的时候忽发奇想画了两张香港雪景，取名为「北方来的
2025-11-20 02:00 HKT
好好过日子