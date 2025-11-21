李纯恩 - 欢喜 | 好好过日子

想找些有趣的材料写字画画，便去了中环「文联庄」。「文联庄」里琳瑯满目，除了中国书画不可缺少的纸笔颜料之外，还有各种各样的色笺、金笺、银笺，以供各种书画运用。虽然农历年关尚远，但各种样式和尺寸的挥春纸已经摆满一桌，红彤彤喜气洋洋。



东看西选，买了一些漂亮雅致的花笺，尺寸有大有小，小的那种只有半张信纸大小，笺角印了素雅的工笔仕女，空白处可用来写字。写甚么内容随君所喜，可抄经，可录诗文，也可以拿来写信。



用纸笔写信在历史上是最普通的事情，但今时今日这件事情已变成了历史。今天已经没甚么人会用纸笔写信，要写也只是用手机写短讯。信是要等待的，短讯即发即到，收惯了短讯，便也没有耐心等收信。这也就使得万一哪天收到一封朋友写来的亲笔信便成了意外惊喜。



以前的信上常会有一句「见字如面」，看见了笔迹就像见到了人。现在很少可以见到亲笔字了，见得最多的都是印刷字，见印刷字是「见字如字」，闻不到对方的人气，无法「如面」了。于是「见字如面」也就成了一件希罕事，信以希为贵，偶尔写一封，写信看信像重拾旧趣。这些都是在买那几叠素雅花笺时想到的事情，若是用这样的纸笺给人写一封信，即使寥寥数言，也一定教人十分欢喜。



我还没想到给谁写信，便在花笺中选了一张试试笔墨，定心抄了一篇《心经》，先讨自己欢喜。



李纯恩