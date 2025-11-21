查小欣 - 八一渔八「全蟹宴」 | 查乜料

期待一年，海港城八一渔八的「全蟹宴」回归了，总厨师张伟忠师傅今年精益求精，将5种矜贵拣手蟹种：正宗阳澄湖大闸蟹、阿拉斯加长脚蟹、珠海黑奄、红花蟹及大肉蟹入馔。



创新蟹三宝：芝士蟹肉焗蟹盖，啖啖红蟹肉配焗香车打芝士和帕玛森芝士，鲜甜遇上浓郁，打开味蕾；蟹粉虾多士，蟹多士用蟹粉加虾胶，配原只鲜虾和蟹粉，鲜香；潮式生炸蟹枣，腐皮裹马蹄、蟹肉及刺身级虾仁，炸至松软多汁。



双酒微醺奄仔蟹，爆膏奄仔蟹，用30年绍兴酒加韩国顶级黄酒，腌制24小时，蟹肉尽满酒香，蟹肉细嫩，蟹膏滑口，伴醋珠及爽脆姜丝，中和寒性，成为最新至爱。



清蒸阳澄湖大闸蟹，6両爆膏公蟹，简单清蒸，蟹香鲜到晕。



浓汤蟹粉小笼包，浓汤用十数斤花蟹及老母鸡熬制8小时，浓稠厚醇，盛满蟹粉小笼包胀卜卜到漏出蟹油。



砂𦛨越白胡椒焗阿拉斯加长脚蟹，用砂锅烹调，白胡椒香气融入浓汁中，完美保留蟹肉鲜甜。



星洲辣椒蟹肉球配蒜茸牛油法包，辣椒蟹肉球，用疏疏蟹肉叠成，浓汤鲜甜香辣交织，配香蒜牛油法包，中菜西吃。



蟹皇拌稻庭面，鲜拆阳澄湖大闸蟹蟹肉和蟹粉，精炼蟹油会浓汤，匠心炒制成蟹皇，配柔韧日本稻庭乌冬，极致。



姜茶汤丸拼蟹肉酥饼，大闸蟹蟹肉、五花腩肉茉作馅料，肉质水份足，口感酥脆，伴微温姜茶汤圆，咸配甜，有心思。



查小欣

