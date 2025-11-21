七仙羽 - 速查命表 选适合方位居住 | 七仙语

站在屋内中心点，面向大门，面向的方位便是「向」，而与「向」相对的方位便是「坐」。例如，大门向西，则家宅为坐东向西；大门向东，则家宅坐西向东。



到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。



东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。东四命的人应居住于对应的「东四宅」—坐东向西（震宅）、坐东南朝西北（巽宅）、坐南朝北（离宅）或坐北朝南（坎宅），这样「宅命相配」才会顺利。



西四宅分别是：乾宅（坐西北向东南）、兑宅（坐西向东）、艮宅（坐东北向西南）、坤宅（坐西南向东北）。



如何判断东四命、西四命？



可根据出生年份计算：



男命计算公式：（100-出生年份÷9），求余数。注︰例如1981年出生，出生年份是81。



女命计算公式：（出生年份-4）÷ 9，求余数。注︰例如1981年出生，出生年份是81。



1、3、4、9（或0）=东四命



2、5、6、7、8=西四命



1坎、2坤、3震、4巽、5黄、6干、7兑、8艮、9（或0）离



例如1980年男命，是2坤、女命是4巽、1981年男命是1坎，女命是8艮，以此类推。



七仙羽