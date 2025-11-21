Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 速查命表 选适合方位居住 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　站在屋内中心点，面向大门，面向的方位便是「向」，而与「向」相对的方位便是「坐」。例如，大门向西，则家宅为坐东向西；大门向东，则家宅坐西向东。

　　到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。

　　东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。东四命的人应居住于对应的「东四宅」—坐东向西（震宅）、坐东南朝西北（巽宅）、坐南朝北（离宅）或坐北朝南（坎宅），这样「宅命相配」才会顺利。

　　西四宅分别是：乾宅（坐西北向东南）、兑宅（坐西向东）、艮宅（坐东北向西南）、坤宅（坐西南向东北）。

　　如何判断东四命、西四命？

　　可根据出生年份计算：

　　男命计算公式：（100-出生年份÷9），求余数。注︰例如1981年出生，出生年份是81。

　　女命计算公式：（出生年份-4）÷ 9，求余数。注︰例如1981年出生，出生年份是81。

　　1、3、4、9（或0）=东四命

　　2、5、6、7、8=西四命

　　1坎、2坤、3震、4巽、5黄、6干、7兑、8艮、9（或0）离

　　例如1980年男命，是2坤、女命是4巽、1981年男命是1坎，女命是8艮，以此类推。

七仙羽

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
七仙羽 - 五行属木者 不宜放木制品 | 七仙语
　　黄小姐经常头痛，而且长期失眠，看了很多医生，都找不到原因，她叫我去她的家，看看会否发现不妥。 　　黄小姐的家居设计，以东南亚风格为主，都是木制家品，包括木象、木盆、木制人像雕塑、木制刀剑、木制佛像头等。 　　我跟黄小姐说，她的肝胆不太好，要小心。黄小姐觉得很奇怪，问本师傅怎么知道？我即解释，你家居摆设太多木了，你五行属木，已经有木，但家中又放太多木，一个好的命运要平衡，但你家太多木
2025-11-14 02:00 HKT
七仙语