郭志仁 - 40岁的冒险 | 九宫格

如果有一日，你40岁左右，正靠在梳化上，半瞇着眼让另一半替你撩耳仔，一派悠然，忽然开口跟她说：「我想重新读书，转行做机师。」你估计她会怎样反应？



今年4月，我随香港国际航空学院前往美国一个名为雷丁（Redding）的小镇，从三藩市机场开车，大约4小时。这地方名气不大，连不少美国人也未曾去过。雷丁以退休与钓鱼闻名，是个远离繁嚣、适合专心读书学习的地方。



此行的目的，是亲身了解「见习机师培训课程」。我随导师与学员一同前往机场，观摩他们的飞行训练，亦走访宿舍，更见证他们完成课程迎来毕业的一刻。学员每日都身穿整齐制服，提着电脑做笔记，神情专注认真得可爱。



其中一位40岁学员邓俊伟，最近成为不少传媒报道的焦点。他本身是教车师傅，早前决定为梦想一博，辞职后自资80多万报名飞行课程。完成一连串严格的考核，再飞到雷丁进行飞行训练，今日已经是香港快运航空二副机长。



美国毕业礼当日，看到他太太到场支持，场面温馨。在40岁辞去稳定工作的那一刻，意味着面对经济压力、生活调整以及未来的种种不确定。而幸运的是，另一半选择在身旁全力支持，陪伴他走向未知，而不是叫他收起梦想、脚踏实地。



多谢每一位愿意守在场边的人，梦想，也需要有人守护。



「那些你很冒险的梦，我陪你去疯。」林俊杰——《那些你很冒险的梦》



郭志仁