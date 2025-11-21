Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 多个厨师会屯门冷风中送暖 朝派饭盒晚筵开38席行善 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

香港几大著名厨师协会组织一直非常支持慈善活动，已连续十多年参与「邻舍辅导会」于不同地区及院舍举办的义厨活动。日前，包括香港中厨师协会、群生饮食技术人员协会、爱心义厨行、惺惺同学会及酒店、旅游及厨艺学院校友会大师级厨师支会，跟邻舍辅导会的屯门区安老及康复服务部合作举办「兴．馨爱延邻舍盛宴」，为屯门区照顾者网络会员、服务使用者及其家属，送上600份爱心午餐饭盒及38席慈善晚宴。  

　　四大厨师会会长亲自率领会员参与善举，一班义厨在活动当日更是早早开工，于中午先行炮制600个美味两餸午餐饭盒，再准备晚上于屯门大兴邨球场举行的慈善晚宴，当中佳肴包括：高山菜狮子头、去骨沙姜鸡、瑶柱扒瓜脯、蒜蓉粉丝蒸斑球、福建炒饭……虽则开席前半小时下起毛毛雨，雨越落越大，幸好在大半个小时后雨就停了，天公造美，令活动得以顺利举行。

　　各位义厨出心出钱又出力，个个都跟公司申请休假一天，即使天雨亦无阻热情，善心满满，为屯门社区添上暖意。

KellyChu
 

邻舍辅导会女代表（中）颁发感谢状予4个厨师会会长。左起：刘达峰、江肇祺、许美德及黄隆滔。
邻舍辅导会女代表（中）颁发感谢状予4个厨师会会长。左起：刘达峰、江肇祺、许美德及黄隆滔。
最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
来自9间企业及团体嘅义工参与「Trees of Joy」活动。
KellyChu - 愿望成真基金设计圣诞树 为11病童家庭添节日暖意 | Executive日记
　　愿望成真基金日前首度举办「Trees of Joy」活动，邀请咗11个愿望成真基金家庭，以及来自9间企业及团体合共逾100位义工，一同为对抗重病嘅儿童设计及布置专属圣诞树，为佢哋送上节日惊喜与暖意。 　　活动喺香港嘉里酒店举行，逾百位义工分成多个小组为愿望童度身设计圣诞树。其中患上急性淋巴性白血病嘅Sophie，佢喺治疗期间创作咗炸热狗公仔「Corny Ketchy」以鼓励他人，当天经过
2025-11-22 02:00 HKT
Executive日记
KellyChu - 《星岛头条》新增繁简一键切换功能 扩大华文受众优化阅览体验 | Executive日记
　　「星岛头条APP」及「星岛头条网」自推出以来，每日送上港闻、娱乐、财经、地产、健康、教育、大湾区等热门资讯，更持续优化使用介面。最近更推出全新「繁简一键切换」增值功能，大家只要在「星岛头条APP」点击「我的」→点击右上角「设定」→选取「语言选项」，又或在「星岛头条网」右上角点击繁简切换键，内容即可由繁体转简体，或由简体转繁体，随时调整语言偏好，而文章内容也会随着用户的选择而自动更新，进一步方便
2025-11-21 02:00 HKT
Executive日记