KellyChu - 多个厨师会屯门冷风中送暖 朝派饭盒晚筵开38席行善 | Executive日记

香港几大著名厨师协会组织一直非常支持慈善活动，已连续十多年参与「邻舍辅导会」于不同地区及院舍举办的义厨活动。日前，包括香港中厨师协会、群生饮食技术人员协会、爱心义厨行、惺惺同学会及酒店、旅游及厨艺学院校友会大师级厨师支会，跟邻舍辅导会的屯门区安老及康复服务部合作举办「兴．馨爱延邻舍盛宴」，为屯门区照顾者网络会员、服务使用者及其家属，送上600份爱心午餐饭盒及38席慈善晚宴。



四大厨师会会长亲自率领会员参与善举，一班义厨在活动当日更是早早开工，于中午先行炮制600个美味两餸午餐饭盒，再准备晚上于屯门大兴邨球场举行的慈善晚宴，当中佳肴包括：高山菜狮子头、去骨沙姜鸡、瑶柱扒瓜脯、蒜蓉粉丝蒸斑球、福建炒饭……虽则开席前半小时下起毛毛雨，雨越落越大，幸好在大半个小时后雨就停了，天公造美，令活动得以顺利举行。



各位义厨出心出钱又出力，个个都跟公司申请休假一天，即使天雨亦无阻热情，善心满满，为屯门社区添上暖意。



KellyChu



邻舍辅导会女代表（中）颁发感谢状予4个厨师会会长。左起：刘达峰、江肇祺、许美德及黄隆滔。