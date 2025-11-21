冯应谦 - 粉红色裤子的勇气 | 花样男教授

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

花样男教授
冯应谦
2025-11-21 02:00 HKT
生活 专栏
　　之前我买了一条粉红色oversized长裤，特地等到离开香港、去到度假胜地海南省陵水，才配合环境去沙滩行走。在香港，我一直没穿过粉红色裤子，不是因为不敢穿，而是平日在大学校园里走来走去，总觉得不太合适。学者始终不想太过招摇，尤其在这个对性别还有深厚刻板印象的社会。无论中西文化，现在粉红色都好像跟男性完全拉不上关系。

　　但回看历史其实并非如此。二十世纪以前，粉红色曾是男性的颜色，蓝色反而属于女性。在欧洲博物馆看油画，经常见到男性贵族穿着粉红色的时尚服饰。不过，二战期间希特拉用粉红色倒三角标示男同志囚犯，战后粉红色又被商业化，变成女性时尚的代表。看Barbie电影就能感受到这个转变，男性似乎只能与蓝色挂钩，跟粉红色的距离越来越远。

　　现在，喜欢粉红色的男士，只能用一些很「巧妙」的方式搭配，例如西装内穿粉红色衬衫，或灰色九分裤下露出一双粉红色袜子，但总觉得这种搭配像在偷偷摸摸。

　　我真的希望，喜欢粉红色的男士可以像我一样，大胆地穿上一条粉红色长裤，在商场里大摇大摆地逛街。其实很简单，上身配一件松身白色T恤，或者淡蓝色、灰色冷衫，下身就是粉红色长裤，绝对是好看的组合。勇敢一点，穿出自己的颜色。

冯应谦

