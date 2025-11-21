Titus - 独一无二 | 表奇立异

我曾经说过，表面，是手表的灵魂，因为一望手表，第一眼便会望到表面。较独特或稀有的表面吸引更多人的目光，例如，Tiffany Blue颜色表面的手表，不论是Rolex或Patek Philippe，都非常受追捧。更特别的有不同的石面，手绘珐瑯面，贝壳面等等，这些都是在市面上价值较高的。出奇的是，还不到4年前，贝壳面反而不多人拣选，可能有人觉得「老土」或是成本问题吧。



手表市场每天在变，今天，劳力士贝壳面已经是「mission impossible」了。这么大的转变，我认为主要是3个原因：第一，自从劳力士在2020年推出了「五色战队」Oyster Perpetual，市场对表面关注多了。第二，这两年极速增长的独立品牌及迷你品牌令市面上多了很多创新的表面，令收藏家对特别表面的接受度提升了。第三，最后，贝壳面因其天然的特殊性，成为独一无二的选择，每一个贝壳的表面都有自己独特的纹理，无法复制。光线在其表面变幻，折射出粉色、白色，甚至蓝绿或银灰。而且，当光线打在表盘上，随角度流转，映出淡粉与白，时而幻化成蓝绿或银灰，视觉层次极深。



今个星期，我终于买下了人生第一只贝壳面手表，虽然不是甚么昂贵的名表，但对我来说，这是一只物超所值的收藏。平时不买二手中古表的我，今次踏出了舒适圈，买了一只约60岁的Credor。Credor是精工在1974年开始的奢侈品牌，所以Credor的物料创意，选择的这款手表以贝壳面为主，加上一些黄金点缀，让整只表散发出贵气。即使经历了60年，表面的光泽依然亮丽如新。



贝壳本身脆薄，稍有不慎便可能破裂，制造过程必须以极高精度将其切割、打磨，并确保能稳定嵌入表壳。所以，迷人的贝壳要放在表面上实在是不容易的。



在这个追求创新与可持续性的时代，我的新表提醒我们，最经得起时间考验的，往往并非科技或新材料，而是大自然所孕育的自然之美。大家都可以留意一下这个独一无二的表面物料，选一只属于你自己的收藏吧！



Titus