林靖风 - 江俊雅作品《脚》 | 优雅以后

一只鸟左右摆动着颈部，探看刚下班回家的女子。她把身上的衣物都褪去，高跟鞋则成为在空中盘旋的候鸟。赤裸的脚掌试探家中地板的温度，让本来紧绷的足弓逐渐适应地上从容的地毯。女子就如木盒内被压抑的芭蕾舞者，守候着盒子再次被掀开的一刻，才能重新伸展身躯，然后随着音乐转动。音乐盒每一次被打开的瞬间，都会让窗外的星光映入，在夜空留下帘幕般的纹理，牵引着绵延的山峦与月光。拥有自由的鸟看守着只属于女子的私密空间，阻隔外在世界的纠缠与争执—牠首次意识到原来人类也可以飞翔。



艺术家区凯琳、范欣、冯凯珊、香建峰、江俊雅、李婷婷、苗瀚文、莫铠靖、邓启耀、谢俊升及阮家仪于艺倡沙龙的联展「意境当代」，各自以直接或间接的作品回应香港水墨画家吕寿琨突破传统的精神。江俊雅在作品《脚揈揈》中，糅合了墨于塑胶彩及彩色铅笔为主的画面里，让渗透于木板上的水墨纹理，自然地融合在夜空和家具的描绘之中，整个画面宛如被一层纱绸所覆盖。村上春树在《城与不确定的墙》中写道：「我多么强烈地想要进到那座城，想去那里见真正的妳。」人总是无法拥有自己强烈渴求的事物，只有在不再追寻的时刻，它才会在隐约的半空中披着夜幕飞行。



林靖风