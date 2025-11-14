郭志仁 - I NEED YOU | 九宫格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　考考大家，2000年的经典办公室爱情电影《孤男寡女》，英文片名是？答案是Needing You。片尾一幕，刘德华在码头试图追回郑秀文，在木板上亲手写下的，也不是I Love You，而是I Need You。原来，郑秀文早在御守上已写下同一句话。  

　　上星期，一对情侣理性地谈论是否分开。男生对女朋友说：「我真系好需要你。」女生眼泛泪光：「听到好感动，我希望你永远都需要我。」以《孤男寡女》郑秀文角色Kinki为例，她的男友经常说I Love You，却没有时间相伴，更背着她偷情。Kinki这个角色似乎代表了不少女生，她们都喜欢恋人对自己说「我需要你」，而非口号式的「我爱你」。 

　　几年前，《孤男寡女》上映20周年，郑秀文曾在社交媒体回顾：「Roger条件超好，但Kinki拒绝Roger，因为Kinki很清楚知道自己只喜欢华少……在那个时候，能够爱华少和保护华少就是Kinki的全部。爱情的魔力啊！」

　　有女生分享，I Need You蕴含着一种信任与肯定，代表对方的全然依靠。即使未必能解决问题，对方总会在身边陪伴。这是一份愿意承担的情感，比起I Love You更踏实、更安全。年纪越大，就越难让别人看到自己脆弱的一面，而愿意这样坦承，正是深爱的表现。 

　　有时，「我需要你」比「我爱你」，更能体现爱的真实形状。  

　　「等，适合时候孤男寡女会连线，深呼吸等，适合时候一场交战」郑秀文—《感情线上》

郭志仁

