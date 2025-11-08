杨峥 - 「世界50最佳酒店」英伦揭晓 香港瑰丽酒店夺魁 曼谷四季酒店Capella Bangkok稳守三甲 | 峥活当下

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨峥
2025-11-08 02:00 HKT
生活 专栏
自从3年前首届「世界50最佳酒店」颁奖典礼在英国伦敦举办以来，已迅速成为极具代表性的业界指标。今届首次将名单延伸至100名，更在10月中预先公布第51位至百位的排名；喜见「香港半岛酒店」（54位）与「香港四季酒店」（86位）首次榜上有名。

　　上星期刚於伦敦前渔市场改建的华丽维多利亚式场馆「Old Billingsgate」所举行的最新一届颁奖典礼，则概括了六大洲22个旅游胜地的酒店。亚洲地区的代表占了4成，欧洲紧接其后有17间，北美洲就有6间、而非洲就有3间，大洋洲与南美洲则分别有两间；更有多达20个新入围名单。虽然竞争激烈，亚洲酒店的表现仍然一枝独秀。一向稳占三甲的九龙海滨之傲，65层高楼的「香港瑰丽酒店」从去年的第3位一跃成为榜首，更夺下「亚洲最佳酒店」的殊荣。当宣布结果时，一身亮丽丝绒礼服现身的销售和营销总监Angus Pitkethley，一脸由衷的惊喜，他涨红着脸颊慢慢踏上颁奖台，发表得奖感言时却清晰有条理，谈吐大方得体，彷似早已有所预备。

　　在记者会上，「世界50最佳酒店」内容总监Emma Sleight询问是否预料到会得第一时，他微笑着回答说：「不，一点也不。当你检视榜单时，能够被包括在内真是不可思议。在过去的几年里，我们很幸运地进入了前三名，所以能成为第一名真的是一个极大的惊喜与荣誉。」他事后笑言，自己超过20年的公关技巧终于派上用场，所有感言皆是即兴而发自内心，并期待回港后与超过650位同事共同分享属于他们的光荣。他说：「我们在酒店有一个无懈可击的团队，他们不仅对待客之道充满热情，而且对香港也充满热诚。」

　　Emma表示：「这间非凡酒店置身于全球最繁华活力都会的心脏地带，呈献国际级服务及震撼人心的宾客体验。进一步巩固亚洲作为商务与休闲旅客奢华旅游首选地点的领先地位。」香港入围前50名的，还包括第十的「香港居舍」，以及首次上榜、排41位的「香港文华东方酒店」。而开业仅1年，便成功入围（排名第14位）兼获颁「最佳新酒店」奖，由三座庭院集结，只有42间四合院式套房的「北京前门文华东方酒店」，是首间上榜的中国内地代表；可见国内的酒店业发展已一日千里，可媲美世界顶尖水准。

　　亚、季军是同位于泰国曼谷湄南河畔，相邻左右却风格迥异的「四季酒店」，及去年首名的「Capella Bangkok」。第4名则是位于意大利科莫湖西岸，由18世纪湖上别墅改建而成，只有24个房间，私隐度极高，以宁静奢华而见称的首届世一「Passalacqua」度假胜地。作为唯一进入前5名的欧洲酒店，继续保持「欧洲最佳酒店」的荣耀，并获选为「最佳精品酒店」。而第5名则是今年迎来135年周年庆典，比新加坡更历史悠久的经典代表「Raffles Singapore」。

　　「世界50最佳酒店」榜单由800名包括酒店经营者、旅游记者和经验丰富环球旅行者的匿名专家选民组成，并由13名地区学院主席任命。每名选民皆可提名过去两年内给他们印象最深刻的酒店体验，从而根据得分来排列。服务、设计、餐饮选择、氛围和地方感都被考虑在内，但决定性因素往往是人情味。在人工智慧极度普及的年代，这变得越来越有价值，正如某奢华频道所提出的，「最好的酒店不仅仅是由设计师的内饰或遗产价值来定义的，而是由它们理解文化、地点和目的的能力来定义，从而培养真正的归属感。」这大概也是「瑰丽酒店」一向强调的「地道体验（sense of place）」的哲思与价值，成就致胜关键。

杨峥
 

「世界50最佳酒店」内容总监Emma Sleight将今年的名单描述为「对来自六大洲22个目的地最佳物业的真正庆祝」，并期望守护和促进此活动未来的持续壮大及辉煌佳绩。
与第10名「香港居舍」的团队，行政董事Dean Winter（左）及集团品牌及策略行销总监穆静如（右二）等分享喜悦。
获第2名佳绩的「曼谷四季酒店」，亚太区公共关系与传播区域总监Dan Schacter（左）及总经理Lubosh Barta喜上眉梢，深感荣幸。
「北京前门文华东方酒店」一上榜已稳占第14名兼获得「最佳新酒店奖」，总经理官浩成为中国内地的唯一代表。
开业6年，「香港瑰丽酒店」以其独特的「A sense of Place」待客理念，已迅速成为香港标志性的奢华酒店代表。
「世界50最佳酒店」颁奖典礼，世界各地酒店业精英聚集一堂。
