李飞帆 - 草姬亮目丸（升级版）一日限定优惠 今年最后1次 万宁出位价$148/盒 | 企业热话

李飞帆
2025-11-07 02:00 HKT
　　「草姬亮目丸（升级版）」富含视光师、营养师推荐321中西护眼成分，再配合天然黄金比例，全方位补充眼睛营养，花青素总含量高达2,000mg+，有效97%保持晶体视力清晰*，改善眼退化，令眼睛更健康，获超过100位眼科医护推荐。

　　今日（11月7日）到万宁选购「草姬亮目丸（升级版）」，即可以限时1日出位价每盒$148▼（原价$228）。买4盒加送万宁现金券价值$40▼，多买多送，不妨多买几盒，保持双眼健康。

▼每位顾客最多可购买24件出位价产品，售完即止。优惠受条款及细则约束。数量有限，送完即止，此优惠只限万宁，此优惠只限2025年11月7日。

*Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 4

+The total anthocyanins per bottle of VISION PRO EX is not less than 2000mg, and the sources are from Bilberry Extract, Wolfberry Extract and Black Bean Hull Extract.

