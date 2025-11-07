郑晓光 - 集合吧！美食家们 | 能源Don家

都市生活匆忙，一个人行街、食饭，是不少人的生活日常，也是长寿日剧《孤独的美食家》主角的写照。总是以一袭西装现身、提着公事包的故事主人翁，因公缘故需四出拜访客户，正好给他一个机会穿梭于大城市的横街窄巷，找寻大隐于市的美食。老是独行的他喜欢细味美食，例如吃火锅涮肉时加蛋浆、牛舌得夹着大葱一块吃……相信不少观众因剧中美食而对影集着迷，令它成为播放逾十年的长寿剧。



我看着这出剧，发觉自己与主角有几分相似。事缘餐饮业是煤气公司的紧密合作伙伴，我不时参与业界聚会，使我与剧集主角一样，得以因公而享受美食。唯一不同的是，每次活动我都能与一众行业友好相聚，一同享受中西佳肴，期间也会小酌几杯，按食物类别、味道等，拣选匹配的葡萄酒，令整道菜式味道升华。



在一顿宴会上，宾客最多能品尝一种料理、几款美酒，但在上月底举行的「香港美酒佳肴巡礼」，就让来宾一次过享受来自全球多国的佳酿和美食。早前我也参与活动的开幕礼，见到现场集合一众美食家，人头涌涌，大家手持酒杯到访各摊档寻觅美食，场内更有音乐表演，气氛热闹！进场者除了香港本地人，更有不少海外游客参与，可知此盛事的号召力有多大！



我们煤气公司赞助今次活动的「Towngas名气美食街」，当中汇聚多间夺得「米芝莲星级餐厅」及「黑珍珠餐厅指南」等殊荣的人气食府，让参加者一站式享受「13星7钻」级美馔。别以为星级餐厅都由西餐专美，其实这条美食街近半属中菜馆或糅合中菜元素的新派餐厅，其中有餐厅以「四喜素卷」为活动主打菜，腐皮卷包裹清新的冬菇、莴笋、萝卜，加以茉莉花茶和黄糖烟熏，令这道传统上海菜变得口感丰富、轻盈。另有餐厅采用古法腌制的咸蛋炮制金沙虾球，外酥内嫩，入口齿颊留香。



美食街还少不了我们煤气公司旗下法国西餐厅CulinArt 1862，餐厅一直推广可持续餐饮概念，以新鲜时令食材入馔，让食客感受永续餐饮的滋味。在今次盛事，餐厅带来自家制XO酱布拉塔芝士伴意式香草面包及香烤生蚝伴意式辣肉肠奶油，中西食材与酱料完美混和，为味蕾带来全新体验！



今次「美酒佳肴巡礼」再次印证香港餐饮业的澎湃活力，凭着高质素食材、厨师设计菜式的巧妙心思，配以精湛烹调技术，为老饕们带来一场精彩的餐饮盛宴。我期待未来有更多类似大型盛事，展现香港餐饮业独有魅力，协力把行业做大做强！



郑晓光