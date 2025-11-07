项明生 - 濠江亿万网红节 | 非诚勿游

连续两晚参加了Google以及CreatorWeek的两场派对，这比白天的会议更加有趣，因为可以零距离野生捕获来自全世界各地的内容创造者交流，他们的粉丝量总数超过廿亿！



澳门是一个百万人口不足的城市，但这次云集濠江的网络达人，动辄不是百万粉丝，几千万粉丝的也有大把，过亿粉丝的网红都有好几个，简直令我目不暇给，来自五大洲的Creator阵容之豪华，可谓港澳地区第一次有这么大规模的网红活动。我拍摄多年旅游视频，订阅量也刚过十万而已。而香港本地的百万订阅YouTuber不足十人，已属本地顶流了，甚么时候见过千万，还有亿万订阅的达人啊？



其实我平时也很少开电视，大部分时间都是用手机睇YouTube，看的内容也是中文为主，一半频道普通话，一半频道广东话，还有少许的日文以及英文，而且以知识型YouTuber及媒体（包括新闻）为主。这次CreatorWeek邀请的创作者，大部分都是抖音娱乐类型为主打的年轻创作者，他们是在网际网路和数位科技蓬勃发展的环境中成长的「数位原生代」Z世代，我平日并没有追看他们的视频，但其大名也如雷贯耳。由全世界第一网红：4亿粉丝的Mr Beast经理人开始，然后到了1亿3000万粉的Stokes Twins，近亿粉丝的Alan Chow，3000万粉丝的Jordon Matter，1000万粉的Steven He，全部星光熠熠，比金光大道灯火还要光亮。



同荷里活电影以及美国流行音乐一样，美国最红的，必定红遍全球，而成为国际巨星，因为英语没有界限，这些美国YouTuber第一次来亚洲，粉丝见面会也是盛况空前，由十几岁小朋友到几十岁的粉丝都有。幕后搞手原来是香港的Guru Online！



项明生