Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 甘生 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
2025-11-07 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　消息未爆炸之前，惊闻「甘生」甘国亮失智流落街头，后被带返警署，有关当局急于联络其家人……消息传来，主动联络旧时几大报纸及周刊名人娱乐社交动态版记者、编辑们，他们才可能黏贴上甘生的身边人。

　　不禁叹息；若传闻属实，只怪甘生思考太灵敏，作业太前卫，听闻智商越高越可能出现老年失智，最佳例子：高锟教授！

　　甘生比鬼才Quentin Tarantino更早面世，大众观赏力未逮。他七、八十年代已于TVB推出前卫到不能的《玛丽关77》，其后《不是冤家不聚头》、《山水有相逢》、《执到宝》等脍炙人口的著名电视剧。又以《轮流转》，原定80集，拍摄30集，已播出 28集，因本地观众文化水平跟甘生杰作有偏差，兼被邻台推出迎合观众口味颇受欢迎剧集冲击，惨被腰斩，轰动一时！

　　以上种种香港重要电视史事件发生时，笔者在海外上课，全未看过。今时唔同往日，九万种方法看到听到不同年代方方面面资讯、电影、电视、音乐等。当年《明报周刊》所向披靡，从纽约、三藩市、温哥华、多伦多到阿姆斯特丹及伦敦的唐人街，稍迟几天顶多一星期即达书店，嫌贵？请随便打书钉；那些年笔者在意追读作家「农妇」的小品文。电影嘛？可能唐人街戏院上映，录影带面世之前，海外不可能看到香港电视剧；同期广州观众的眼福都稍胜海外侨民。

　　犹如一度叱咤风云《号外》杂志，回流香港才读到。

　　甘生传世作品，于录影带面世始得接触；尤其《执到宝》及《山水有相逢》；真系「执到宝」！魅力四射，边看边赞由头带到落尾，趁周末或长假，不眠不休看到剧终始罢休！

　　认识甘生，却非熟稔，疫情前偶尔参与社交活动，总会碰到这位香港传奇。或时奇想；以甘生水平，大可参考嘉宝Greta Garbo，无论真心定系懒有型；大隐隐于市……「I Want To Be Let Alone」，缔造更高深莫测传奇级数！

邓达智

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
邓达智 - 曼谷文苑伟贤兄 | 智智乐GO
　　透过前泰国旅游局高层，刚刚退休的Wanna Tonak Ho认识红遍全球华人、非华人半边天曼谷文苑花胶捞面，幸会主人/主厨文师傅伟贤。 　　相交过十年，真是个「君子之交淡如水」好朋友。跟名厨交往，离不开酒肉正常，性情交织结果竟是不离不弃上天安排君子之交。 　　本年7月吃过槟城马来榴梿，为探伟贤兄经曼谷返港，当然不能错过，未被印上Menu、滋阴好眠清补凉野生水鱼汤及念念不忘厚花胶鲍汁
2025-11-14 02:00 HKT
智智乐GO
邓达智 - 油炸鬼 X 热可可 | 智智乐GO
　　此油炸鬼不同彼油炸鬼，乃西班牙油炸鬼Churros（肥大，盘龙鳝形状类别）。早餐时份，来一客刚出油镬，热辣辣配搭原装西班牙杰挞挞热可可同吃……啊，直是在下对西班牙最心切之一的思念。 　　细探西班牙人（尤其南部Andalusia）乐此不疲，每天早餐或下午茶，经历世代时光荏苒，不被摧毁不单止，受欢迎程度有增无减，更出口世界各国，被誉为除大镬饭Paella之外，最具代表性及认受性的西班牙小吃。
2025-10-31 02:00 HKT
智智乐GO