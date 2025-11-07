邓达智 - 甘生 | 智智乐GO

消息未爆炸之前，惊闻「甘生」甘国亮失智流落街头，后被带返警署，有关当局急于联络其家人……消息传来，主动联络旧时几大报纸及周刊名人娱乐社交动态版记者、编辑们，他们才可能黏贴上甘生的身边人。



不禁叹息；若传闻属实，只怪甘生思考太灵敏，作业太前卫，听闻智商越高越可能出现老年失智，最佳例子：高锟教授！



甘生比鬼才Quentin Tarantino更早面世，大众观赏力未逮。他七、八十年代已于TVB推出前卫到不能的《玛丽关77》，其后《不是冤家不聚头》、《山水有相逢》、《执到宝》等脍炙人口的著名电视剧。又以《轮流转》，原定80集，拍摄30集，已播出 28集，因本地观众文化水平跟甘生杰作有偏差，兼被邻台推出迎合观众口味颇受欢迎剧集冲击，惨被腰斩，轰动一时！



以上种种香港重要电视史事件发生时，笔者在海外上课，全未看过。今时唔同往日，九万种方法看到听到不同年代方方面面资讯、电影、电视、音乐等。当年《明报周刊》所向披靡，从纽约、三藩市、温哥华、多伦多到阿姆斯特丹及伦敦的唐人街，稍迟几天顶多一星期即达书店，嫌贵？请随便打书钉；那些年笔者在意追读作家「农妇」的小品文。电影嘛？可能唐人街戏院上映，录影带面世之前，海外不可能看到香港电视剧；同期广州观众的眼福都稍胜海外侨民。



犹如一度叱咤风云《号外》杂志，回流香港才读到。



甘生传世作品，于录影带面世始得接触；尤其《执到宝》及《山水有相逢》；真系「执到宝」！魅力四射，边看边赞由头带到落尾，趁周末或长假，不眠不休看到剧终始罢休！



认识甘生，却非熟稔，疫情前偶尔参与社交活动，总会碰到这位香港传奇。或时奇想；以甘生水平，大可参考嘉宝Greta Garbo，无论真心定系懒有型；大隐隐于市……「I Want To Be Let Alone」，缔造更高深莫测传奇级数！



邓达智