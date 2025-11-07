郭志仁 - 分手 因为IG一条连结 | 九宫格

葡萄酒界T先生，最近亲身示范何谓自掘坟墓，令女友拂袖而去。



女友30出头，任职体育活动公司。近月工作高峰期，女友手忙脚乱，T先生却空闲起来，于是频频约见那位短发山系情人：露营、日出、跑山，秘密情人社交媒体全是大自然与动物的照片。



早前T先生跟情人决定共同经营一个IG帐号，上载行山照、野外短片，目标是变成副业，他们用姓名缩写加生日组用户名称。保障当事人，不会在此公开真实用户名称。举例说，他们IG用户名称是TL_9573，「TL」即是男主角Thomas Leung缩写，「9573」则是情人生日：1995年7月3日，类似艺人吴家忻的艺名及IG名称kayan9896。



事发那天，男主角用这个联营帐号发了几张照片，之后继续扫IG，看到一段有趣短片，便惯性复制连结，以WhatsApp传给正印女友，问题就出在这一步：平时，如果双方IG已互相追踪，打开连结就会即时看到短片贴文；但因为女友并未关注TL_9573这个帐户，透过WhatsApp打开连结时，画面会自动弹出提示「是否追踪TL_9573？」



经常说，女人的直觉非常准确，随时比AI更精密。女友打开讯息，影片未看清，先见TL_9573。心头一震，直觉TL就是男友名字缩写，9573看似某人生日。她脑海立即拼凑出一位约30岁女子的画面。



女友没即时质问，几天后两人共进晚餐，她借意用男友手机，偷偷打开WhatsApp，搜寻「TL_9573」。结果，一串对话尽入眼帘：讨论帐户细节、贴文、拍摄，句句亲暱。她没多说一句，只轻轻把手机放回桌上，看了他一眼，转身离去。T先生才惊觉，原来搬石头砸自己只脚。



「明知会坏透但我也，爱上这一个坏蛋最荒诞，无非爱是很简单。」钊彤——《世界上最烂的人》



郭志仁