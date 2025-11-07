Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权 - 靓水饺皮何处寻 | 好味大过天

好味大过天
好味大过天
梁家权
2025-11-07 02:00 HKT
生活 专栏
　　今趟欧洲之行当然吃很多欧陆美食，但骨子里始终觉得中式食品较惬意。10日流流长，肯定会思念港味，于是出发之夜专程到跑马地「正斗」吃碗云吞面或水饺面，炒碟干炒牛河和饮一盅杏汁炖猪肺汤，超前补偿乡愁。

　　曾经比试过好几间品牌的干炒牛河，「正斗」喺各区店子炒得不差（机场店不计），而跑马地店水准最稳定。吃干炒牛河怎可能没有橙色辣椒酱？人人都说「余均益」好，我倒觉得从前「左显记」辣椒酱更香辣。有些店子放一樽辣椒酱在枱面，但客人要用力「chok」出来，麻烦透顶，有时酱料干竭塞住樽口，有时因辣椒酱太稠，倒转樽口也不会顺滑流出。唯有「正斗」把辣椒酱盛在小罋内，方便至极（见图）。

　　「正斗」的炖汤星期一至日有不同汤品选择，星期日更有「厨师精选」，而杏汁炖猪肺汤则日日应市。其他汤品自己在家做不难，但是灌洗猪肺，白镬爆炒将肺泡内残余物逼出及烧香，工夫烦到不堪，小时候帮母亲做过两次已怕怕，而「正斗」实在做得不错，多年来自己亦不再费周章了。

　　点水饺面时其实有点犹豫，因为稍后会在机场与谢氏夫妇会合，他俩在上水人脉纵横，谢太「彩虹女士」父辈经营的面厂当年出品更无人不赞，她常自言当今再找不到靓的水饺皮，所以纵使丈夫用靓笋尖、木耳、冬菰、鲜虾仔、七分肥三分瘦猪肉、大地鱼、胡椒粉，却没有好的面皮，因此包不出好吃的水饺。果然，当她听到我来机场前吃了水饺面，一脸不以为然。

　　仍然认为当今云吞面的水准，一般来说胜过从前，但总有一些关节今不如昔。真不明白，点解做唔返以前的味道？

梁家权

