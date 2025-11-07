Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦 - 唇周黑沉除色还原全攻略 | 花样男教授

冯应谦
2025-11-07 02:00 HKT
生活 专栏
　　这周我终于下定决心，去解决唇周积聚已久的黑色沉淀物。嘴唇最外围颜色暗沉的原因很多，有些是遗传，有些是健康问题，比如肠胃不好，或中医说的脾胃虚、缺乏维他命C，这些都可能让唇边变黑。当然，也有生活习惯的影响，比如喝太多咖啡、皮肤太干导致角质堆积，最终形成色素沉淀。运动的人常常忘了给嘴唇防晒，长期受紫外线照射，也会让唇色加深。我自己是会用有色唇膏的花美男，长期用化妆品令化学成分累积，加上晚上常常忽略彻底清洁，最后唇色越来越深。

　　最后我决定找专业美容师帮忙，把嘴唇还原成红润色泽。这个疗程原理是用几种不同的精油，把皮肤里的沉积物带出来。不过，嘴唇表面的角质层太厚，精油一般不容易渗透。所以美容师会先用一支震荡工具棒，在唇上打开微小的破口，有点像做微针，但只是打开皮肤表层，不会太深到出血，这样精油才能更好吸收。整个流程大约两小时，循环几次以后，马上就可以看到唇部黑色部分明显变淡，前后对比很明显。当然，不可能一次就让嘴唇完全变回粉红，这个疗程还需要隔一个月再做一次，两三次后效果会更显著。不过这种效果也不是永久的，随着年龄增长和日晒，唇周还是会慢慢变黑，只有持续保养，才能维持美丽。

　　这又回到护肤的永恒课题：想要漂亮，就不能偷懒。做完除色还原疗程后，护理程序变得繁琐。进餐前后都要用甲硝唑消炎，清洁唇部，连续5天。有些人可能会长唇疮，就要用消炎药。早晚还要用修复膏，我自己也随身带着木瓜膏，保持嘴唇润泽。另外，饮食上要特别注意，不能吃刺激性的食物，也不能去游泳或泡温泉，以减少感染风险。首天美容师还建议不要用牙膏刷牙，只能用漱口水清洁口腔。还有很多细节和禁忌，这里就不一一细说了。我只知道，目标就是拥有一对粉嫩、圆润的嘴唇。

冯应谦

冯应谦 - 童颜针初体验 | 花样男教授
　　身边总有些爱美的朋友去打Botox，我每次都说自己不是明星，没必要去打，再加上听说长期打Botox会有面瘫或表情僵硬的风险，心里其实有点怕。后来，PLLA（聚左旋乳酸）出现了，也就是大家常说的「童颜针」，它多少改变了我对医美的看法。PLLA不同于一般的皮肤「填充剂」，注射后会被身体吸收，透过刺激皮肤深层胶原蛋白增生，长期副作用相对较少。不过，说到底我还是不敢去尝试。PLLA需要专业医生操作，一
2025-11-14 02:00 HKT
花样男教授
冯应谦 - 我的长沙造型写真日记 | 花样男教授
　　自从高铁开通以来，我一直听朋友说长沙已经变成香港人旅行的后花园，这次我终于有机会亲身走一趟。一般人到长沙，大多会去湖南省博物馆看看马王堆的历史文物，或者到黄兴路步行街感受一下「中国娱乐之都」的热闹气氛。 　　不过，我做媒体研究，当然要来一场更深入的体验。这次朋友帮我安排了参观直播现场、明星拍摄场地等，当然我也不能错过去专业摄影工作室定制个人写真。其实我在不同城市都拍过类似的照片集，但这次
2025-10-31 02:00 HKT
花样男教授