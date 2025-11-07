查小欣 - 迪士尼大闸蟹宴 | 查乜料

迪士尼乐园庆祝20周年，在中菜厅晶荷轩首次推出大闸蟹宴，严选江苏大闸蟹，母蟹黄如金，公蟹膏似玉，用苏式清蒸锁住鲜甜，当日尝的是6両公蟹，白膏胶口，蟹肉丰满，上桌时有专人代劳将蟹拆开，并砌回米奇造型，爽！



尚有精美蟹馔，包括3款头盘：蟹粉金沙锅巴伴蟹和米奇造型姜茶冻，咸蛋黄炸脆锅巴盛满蟹粉，咸香加蟹粉香，美味；大眼仔蟹粉豚肉包，由于对猪肉敏感，餐厅细心，换上大眼仔蟹粉鸡肉包，包子松软，裹鲜美蟹粉与鸡肉馅料，入口满嘴醇香；灌汤蟹粉薄皮小笼包则换成蟹粉斑肉鲤鱼饺，橙红鲤鱼造型小巧精致，栩栩如生，师傅好手工。



鹿茸菌杞子炖竹丝鸡汤，慢火细炖，汤色清澈，滋味醇厚，暖心暖胃，入秋滋补之选。



蟹粉海鲜蒸白玉，圆厚带子、爽口大虾球蒸丝滑蛋白，淋上香浓蟹粉，鲜鲜鲜！



压轴的浓鸡汤蟹粉稻庭乌冬，有小熊维尼伴碟，可爱。不将蟹粉倒入面中，反夹小箸面放入蟹粉中，乌冬挂满金黄蟹粉，既鲜且香，滋味层次丰富。



玫瑰姜茶汤丸，温热姜茶微辛，驱散蟹的寒凉，玫瑰干花苞散发芬芳，芝麻汤丸甜糯，完美。



注意：大闸蟹宴期间限定，由今日起至11月30日供应。



查小欣