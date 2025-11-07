Titus - 多而不精，价格升 | 表奇立异

10多年前，各大瑞士品牌仍然称霸，在街上的广告、电视里的广告、报章上的广告，都会见到历史悠久的瑞士品牌的出现。但今天，当灯牌、电视及报章都已成过去，独立品牌乘机而上，利用网络的威力赢到不少人的关注。



早几天，我看了一则很有趣的文章，讲到独立制表品牌没落。没落？独立制表世代不是才开始不久吗？是的，就是没落。



独立品牌建基于独特的理念及坚持，例如Moritz Grossmann坚持用德国传统制表手法，对细节非常认真，追求完美。又例如MB&F的创办人Max Busser离开了积家，决定用自己的知识制造「时间机器」。他们都不是本身有名的，反而是靠那份理念及坚持在各大品牌中脱颖而出。



可惜，因为每人都有自己的理念，市面上就像每天都有新品牌一样；Microbrand与Independent Brand的界线越来越模糊，而未经时间洗礼的机芯，令品牌无从证实其准确度。再者，这些牌子多数都是中小型生意，制造量不多，价钱自然偏贵。有些人甚至认为现今独立品牌不少的标价根本不切实际。这个情况再继续下去，会造成独立品牌的没落吗？



独立品牌Atelier Wen刚刚今个星期推出了一个全新系列Inflection，是一个非常好的例子。卖价高与低，是客观的，我不予置评，但在表圈内引起了热议。这新系列的表面全是人手制作的珐瑯表面，而且全只表都用了独特的钽金属。特别的是，品牌今次选用了Girard Perregaux的改制机芯，将品质大大提高。表面有绿（限量）、黑及蓝3种色，售价为HKD 233990。你又觉得如何呢？



Titus