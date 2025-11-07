Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 多而不精，价格升 | 表奇立异

Titus
2025-11-07 02:00 HKT
生活 专栏
　　10多年前，各大瑞士品牌仍然称霸，在街上的广告、电视里的广告、报章上的广告，都会见到历史悠久的瑞士品牌的出现。但今天，当灯牌、电视及报章都已成过去，独立品牌乘机而上，利用网络的威力赢到不少人的关注。

　　早几天，我看了一则很有趣的文章，讲到独立制表品牌没落。没落？独立制表世代不是才开始不久吗？是的，就是没落。

　　独立品牌建基于独特的理念及坚持，例如Moritz Grossmann坚持用德国传统制表手法，对细节非常认真，追求完美。又例如MB&F的创办人Max Busser离开了积家，决定用自己的知识制造「时间机器」。他们都不是本身有名的，反而是靠那份理念及坚持在各大品牌中脱颖而出。

　　可惜，因为每人都有自己的理念，市面上就像每天都有新品牌一样；Microbrand与Independent Brand的界线越来越模糊，而未经时间洗礼的机芯，令品牌无从证实其准确度。再者，这些牌子多数都是中小型生意，制造量不多，价钱自然偏贵。有些人甚至认为现今独立品牌不少的标价根本不切实际。这个情况再继续下去，会造成独立品牌的没落吗？

　　独立品牌Atelier Wen刚刚今个星期推出了一个全新系列Inflection，是一个非常好的例子。卖价高与低，是客观的，我不予置评，但在表圈内引起了热议。这新系列的表面全是人手制作的珐瑯表面，而且全只表都用了独特的钽金属。特别的是，品牌今次选用了Girard Perregaux的改制机芯，将品质大大提高。表面有绿（限量）、黑及蓝3种色，售价为HKD 233990。你又觉得如何呢？

Titus

Titus - 可持续的奢侈 | 表奇立异
　　可持续性（Sustainability）是这世代最重要的学问之一。随着全球暖化，可持续性在我们生活中越来越重要。从纸饮管的使用，到零排放的电动车，再到城市的绿化计划，各种努力都朝着保护我们的共同家园——地球的方向前进。讽刺的是，奢侈品往往是可持续性的最大敌人。奢侈的定义在于物质的奢华，使用最优质的原料，消耗大量天然资源，以换取享受和社会地位的象征。 　　幸好，钟表业近年来开始重视可持续性
2025-11-14 02:00 HKT
表奇立异
Titus - 不「出血」的幸福 | 表奇立异
　　手表，10个男人有9个都喜欢。每人都渴望拥有，但是否都能负担得起呢？经过几年的观察，我敢说香港大部分人都能购买，但关键是是否值得。追求奢侈品，一面是幸福，另一面银包「大出血」，乐极生悲。 　　以上清楚地显示一个现象：许多人喜欢手表，但不愿花钱，最终只能成为手表爱好者，而无法成为拥有者。我有一个真实例子：有一次我见到我上司在网上浏览IWC的手表，得知他一直想要一只。而他不时都会跟我讨论手表
2025-10-24 02:00 HKT
表奇立异